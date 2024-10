Zucche in ospedale, due reparti festeggiano Halloween a Grosseto

L’omaggio del Carnevale di Pitigliano alla Pediatria, allestimento ad hoc al Centro trasfusionale del Misericordia

Grosseto: Spuntano zucche in ospedale, due reparti del Misericordia di Grosseto celebrano la festa di Halloween per contribuire ad allietare gli utenti e i donatori.

Pochi giorni fa i rappresentanti del Carnevale di Pitigliano hanno visitato il reparto di Pediatria e Pronto soccorso pediatrico per portare gadget di Halloween ai bambini. Folletti, fantasmi e una piccola carovana di personaggi in costume hanno allietato i bambini presenti.





«Ringraziamo gli amici del Carnevale di Pitigliano per aver organizzato questo momento dedicato ai piccoli utenti dei reparti - dichiara Susanna Falorni, direttrice della Pediatria all’ospedale di Grosseto - è anche con azioni come questa che rendiamo più umani gli ambienti di cura».

«Siamo noi che ringraziamo comunque voi per la disponibilità sempre mostrataci, si pensa che nel fare questo tipo di azioni siamo noi a lasciare qualcosa ai bambini, ma la verità è che sono quest’ultimi a riempirci il cuore», dichiara Jennifer Macrì, ideatrice dell’iniziativa per conto del Carnevale di Pitigliano.

Piccola sorpresa anche per tutti i donatori di sangue che questo 31 ottobre si recheranno al Centro trasfusionale di Grosseto. Qui il personale ha addobbato le sale con speciali decorazioni dedicate alla ricorrenza delle zucche. «Abbiamo voluto realizzare una giornata della donazione in tema Halloween in tutti i nostri centri - spiega la direttrice Silvia Ceretelli - ringraziamo tutti i donatori che hanno approfittato di questo momento per contribuire a questa importante causa e le associazioni di volontariato sempre pronte ad aiutarci».