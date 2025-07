Ztl notturna al Puntone: in vigore l’ordinanza comunale, richieste di permesso via email

Dal 2 agosto al 14 settembre 2025 il Comune di Scarlino attiva una zona a traffico limitato nella frazione del Puntone. I residenti devono scrivere alla Polizia Municipale per ottenere l’autorizzazione

Scarlino: Il Comune di Scarlino ha firmato l’ordinanza n.67 del 28 luglio 2025 che istituisce una zona a traffico limitato notturna nella frazione del Puntone per agosto e metà settembre. Il provvedimento sarà in vigore da sabato 2 agosto a domenica 14 settembre 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 24.00 e le ore 6.00 del giorno successivo.

La Ztl interesserà via di Poggio Spedaletto, a partire dall’intersezione con via Donatori del Sangue a salire fino al termine della via stessa. In via Donatori del Sangue dall’inizio della via fino all’intersezione con via degli Ulivi, via degli Ulivi con esclusione dell’area destinata alla sosta dei veicoli posta all’inizio della stessa strada, in prossimità dell’intersezione con via Donatori del Sangue. Ancora stessa regola vale per via delle Ginestre, via Renato Fucini e via Giosuè Carducci.

Durante gli orari di attivazione della Ztl, la circolazione veicolare sarà consentita esclusivamente ai mezzi autorizzati.

I residenti e gli aventi diritto dovranno inviare la richiesta di permesso via email all’indirizzo: poliziamunicipale@comune.scarlino.gr.it. La Polizia Municipale verificherà la documentazione e rilascerà i relativi permessi.