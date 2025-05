Ztl di Marina di Grosseto: sostituzione delle chiavi di accesso

Marina di Grosseto: Si informa i cittadini che a partire da domani, venerdì 30 maggio, sarà necessario procedere alla sostituzione delle attuali chiavi di accesso per la zona a traffico limitato di Marina di Grosseto. L’aggiornamento del sistema prevede infatti l’introduzione di una nuova chiave di prossimità dotata di lettore tag, che consentirà l’apertura delle sbarre automatizzate poste agli ingressi della Ztl.

L’obbligo riguarda tutti gli utenti in possesso di un permesso valido per Marina di Grosseto, e già dotati della chiave utilizzata per l’accesso alla zona, la cui regolamentazione è attiva nei giorni festivi e prefestivi e in modalità h24 dal 1° giugno al 15 settembre.

La nuova chiave potrà essere ritirata presso il distaccamento della Polizia Municipale di Marina di Grosseto, situato in via Granducato di Toscana, 12.

Il servizio di consegna sarà attivo tutti i giorni, a partire dal 30 maggio, con orario di apertura al pubblico dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17.