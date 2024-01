Zona Colline dell'Albegna, da febbraio due progetti per ragazzi con autismo

Grosseto: Il servizio di Salute Mentale Infanzia Adolescenza e il Servizio Sociale della Zona distretto Colline dell'Albegna della Asl Toscana sud est avvieranno a febbraio due progetti rivolti a bambini e ragazzi con diagnosi di Spettro autistico finanziati con il Fondo per l'inclusione delle persone con disturbo autistico. Dall'esito delle manifestazioni di interesse e relativa coprogettazione, appena conclusasi, nel corso del 2024 si terranno un’iniziativa di Pet therapy rivolta a un gruppo selezionato per l'attività terapeutica con animali e un secondo progetto di laboratorio teatrale, finalizzato alla promozione e al potenziamento delle abilità dei pazienti con "autismo alto funzionamento". Autismo alto funzionamento si riferisce ai bambini con diagnosi di Spettro Autistico e buone competenze cognitive.



La Pet therapy sarà realizzata grazie all'associazione Dog4Life e vedrà gli amici a quattro zampe come “assistenti speciali” del personale adeguatamente formato nella cura dei bambini e ragazzi con diagnosi di autismo, e il secondo progetto riguardante le attività teatrali invece sarà a cura dell'associazione Rumori Fuori Scena.

"I servizi Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e il Servizio sociale delle Colline dell'Albegna hanno inteso utilizzare i finanziamenti destinati all'autismo aggiungendo attività di gruppo che possano favorire l'attività di integrazione e socializzazione di questi bambini e giovani con diagnosi di spettro autistico - spiega la direttrice di zona Roberta Caldesi – Il supporto della Pet therapy per patologie nell’ambito della Salute mentale è una novità, nonostante sia utilizzata da tempo in medicina, mentre l'attività teatrale favorisce l'integrazione e la socializzazione attraverso una modalità ludico-espressiva molto coinvolgente per i ragazzi”. I risultati dell'esperienza saranno valutati alla fine del percorso al fine di poter dare continuità nel tempo ai progetti.