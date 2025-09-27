Zona artigianale di San Giuseppe. Maule: “Due anni di promesse e zero cantieri”

Gavorrano: La zona artigianale di San Giuseppe, a Bagno di Gavorrano, continua il suo inesorabile declino. Nonostante la posizione strategica, a poche centinaia di metri dallo svincolo della superstrada, questa importante area produttiva rimane abbandonata, sempre meno attrattiva per le imprese che vorrebbero insediarsi.

Ad evidenziare il problema è oggi il gruppo consigliare Noi, per Gavorrano! che ricorda come tutto ebbe inizio nel settembre 2023, quando il consigliere comunale Claudio Asuni, a nome del gruppo consiliare Noi, per Gavorrano!, denunciò ufficialmente lo stato di degrado: buche nell’asfalto, marciapiedi e cordoli ammalorati, aree verdi abbandonate e lasciate alla cura dei soli artigiani. L’assessore ai Lavori Pubblici Daniele Tonini, rispondendo il 13 settembre 2023, riconobbe le criticità e promise un incontro con gli operatori economici e interventi di riqualificazione.

L’incontro con le imprese, effettivamente organizzato poche settimane dopo, non ha però prodotto alcun risultato concreto. Tanto che, a gennaio 2024, Asuni fu costretto a inviare una nuova PEC per sollecitare un sopralluogo congiunto, rimasto senza seguito e senza azioni tangibili.





Solo dopo queste continue sollecitazioni dell’opposizione, nel marzo 2025, l’Amministrazione comunale inserì per la prima volta nel Documento Unico di Programmazione (DUP) un intervento di riqualificazione della zona artigianale di San Giuseppe, stimando una spesa di 755 mila euro. A settembre 2025 la stessa previsione è stata confermata nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, ma a distanza di sei mesi non un solo lavoro è stato avviato.

A rendere più incerto il futuro dell’opera è la scelta di finanziare in parte l’intervento attraverso i proventi del Piano delle Alienazioni. L’ultima asta pubblica del Comune, risalente a luglio 2025, ha visto tutti i beni posti in vendita rimanere invenduti. Senza entrate certe, le risorse restano solo sulla carta. E, come si dice in Maremma, senza lilleri non si lillera: senza soldi veri non si fanno i lavori, mentre l’area artigianale continua il suo inesorabile declino.

«Sono passati due anni da quando denunciai pubblicamente lo stato di abbandono della zona artigianale – dichiara il consigliere comunale Claudio Asuni –. L’incontro con le imprese, pur richiesto e ottenuto, non ha portato a nulla di concreto. Oggi, nonostante atti di bilancio e conferme di spesa, buche, marciapiedi rovinati e degrado restano esattamente come nel 2023».

Sulla stessa linea il capogruppo Andrea Maule aggiunge: «Anche alla luce del recente bilancio consolidato 2024, che abbiamo votato contro perché non condividiamo le scelte politiche che lo compongono, ribadiamo che avremmo destinato quelle risorse in modo diverso, investendo su progetti capaci di generare sviluppo economico, posti di lavoro e servizi reali. Il caso della zona artigianale di San Giuseppe è emblematico: servono meno annunci e più fatti, con fondi certi e tempi rapidi. Solo sostenendo le imprese locali possiamo contrastare lo spopolamento delle frazioni e dare un futuro alla nostra comunità».





Il gruppo consiliare Noi, per Gavorrano! continuerà a vigilare perché il Comune passi dalle parole ai fatti, mettendo finalmente in sicurezza e restituendo dignità a una zona che, se adeguatamente curata, potrebbe tornare ad essere un motore di crescita per tutto il territorio



