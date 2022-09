"Young Reporter". Prorogate le candidature per diventare reporter delle Isole Toscane

La Riserva della Biosfera “Isole di Toscana” cerca giovani desiderosi di raccontare le persone, le storie e la natura della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Isole di Toscana. Candidature entro il 30 settembre 2022

Portoferraio: Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, in qualità di soggetto coordinatore della Riserva della Biosfera “Isole di Toscana” è alla ricerca di ragazze e ragazzi appassionati di scrittura, fotografia e video e creare una “Comunità redazionale diffusa” che per animare gli strumenti di comunicazione web.

Possono candidarsi entro il 30 settembre 2022 le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 20 anni, residenti nell’Arcipelago Toscano. I selezionati saranno adeguatamente formati e seguiti da tre “tutor”.

Cosa si chiede agli Young Reporter e cosa avranno in cambio?

Si chiede soprattutto molto entusiasmo, desiderio di conoscere e valorizzare le Isole di Toscana, impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, gioia nel lavorare in gruppo e un po’ del loro tempo. Il tempo richiesto è stimabile in non più di 4-8 ore al mese per un anno e mezzo (Ottobre 2022 – Febbraio 2024). Queste ore saranno utilizzate per la formazione, per le riunioni della “Comunità Redazionale” e per scrivere gli articoli e creare i post/video e le foto.

Gli Young Reporter avranno l’opportunità di partecipare, gratuitamente, ad alcuni momenti formativi previsti dal progetto e almeno due visite guidate nel territorio della Riserva della Biosfera, accompagnate da guide Parco. Inoltre, sarà rilasciato un attestato di partecipazione alle attività formative e al progetto, che potrà essere messo a curriculum, inoltre il Parco Nazionale regalerà i propri gadget e le pubblicazioni scientifiche e divulgative.

Come candidarsi?

Gli interessati dovranno manifestare la propria candidatura scrivendo entro il 30.9.2022 una e-mail a RBMABisoleditoscana@islepark.it , nella quale attraverso un breve un testo o un breve video con cui si presentano, illustrano la propria relazione con le Isole di Toscana, descrivono le eventuali esperienze pregresse e competenze utili al progetto, e fanno emergere il proprio interesse e desiderio di far parte degli “Young Reporter”. Alla e-mail dovrà essere allegato un Curriculum (in qualsiasi formato) e copia della carta di identità o di altro documento valido.

Tra le candidature pervenute, saranno selezionati fino ad un massimo di 12 partecipanti. Nella selezione, costituirà titolo preferenziale la partecipazione pregressa al progetto “Redazione Natura” del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Il Parco Nazionale comunicherà, l’esito della selezione a tutti i partecipanti e le istruzioni operative per partecipare al primo evento formativo.





Maggiori informazioni su www.isoleditoscanamabunesco.it