Yordany e belli: il Big Mat vince all'ultimo inning gara tre

I biancorossi s'impongono per 1-0 grazie al punto siglato da Scull Zayas



Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto non smette di sognare e di far sognare. I biancorossi, contro ogni pronostico, vincono ancora contro l'Hotsand Macerata con il risultato di 1-0. Il punto, siglato nel settimo inning da Scull Zayas, regala ai grossetani ben due match point per passare i quarti di finale ed entrare nell'olimpo del baseball italiano. Gara quattro si giocherà questa sera, domenica 20 agosto, sul diamante di Macerata.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 0001

Hotsand Macerata: 000 000 0

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 9 (1/3), Diaz 5 (0/3), Rodriguez Reyes 6 (0/3), Scull Zayas DH (1/3), Cinelli 2 (0/3), Backstrom 3 (1/3), Cappuccini 7 (0/3), Pasquini Sweed 8 (1/3), Tiberi 4 (0/2);

Hotsand Macerata: Garcia 8 (0/2), Carrera Lopez 3 (1/2), Lopez Nunez 6 (0/3), Pereira Jablonskis 5 (0/2), Garcia Pereira DH (0/3), Exposito Gotera 2 (1/2), Luciani 9 (1/2), Splendiani 7 (0/3), Di Battista Romero 4 (0/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Colasante (4.0 IP, 5 BB, 4 SO), Garcia Del Toro (W, 3.0 IP, 1 BB, 5 SO);

Hotsand Macerata: Correa Romero (L, 7.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 5 SO).

Arbitro 1B: Alessandro Manunta - Arbitro 3B: Alessandro Spera

Foto di Noemy Lettieri.