Yoga in libreria con Ninfea Yoga Asd alla libreria QB

Martedì 13 maggio alle 18

Grosseto: Un incontro interattivo per raccontare i fondamenti dello yoga è quello organizzato da Ninfea Yoga asd alla libreria QB (via Colombo, 4 a Grosseto) per martedì 13 maggio alle ore 18. Elisabetta Pescucci, racconterà i fondamenti dell’Iyengar. Il metodo prende il nome dal Maestro B.K.S. Iyengar.

Il Maestro Iyengar, in oltre settant'anni di completa dedizione allo yoga, ha approfondito lo studio e gli effetti degli Asana (posizioni) e del Pranayama (tecniche di controllo del respiro), come strumento per preparare e predisporre il corpo, il sistema nervoso e la mente a Pratyahara (tecniche di introspezione e controllo dei sensi), Dharana (tecniche di concentrazione) e Dhyana (tecniche di meditazione).

L'allineamento, la precisione nell'esecuzione, la sequenza e la durata delle posizioni, sono le caratteristiche peculiari di questo metodo che agisce a livello fisico, emozionale e mentale migliorando la postura e la percezione del proprio corpo, aiuta il sistema cardiocircolatorio, aumenta le difese immunitarie, calma la mente e la riequilibra, giova alla salute della colonna vertebrale. Numerose ricerche pubblicate su riviste medico-scientifiche internazionali e referenziate hanno studiato gli effetti della pratica dello Yoga secondo il metodo Iyengar.

Ingresso libero