Yoga Day al Forte San Rocco: Marina di Grosseto celebra il solstizio tra benessere e cultura indiana

L'evento ONU, novità assoluta per il territorio, offre un ricco programma di attività gratuite per grandi e piccini, inclusa la lezione principale serale.

Marina di Grosseto: Sabato 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, il cartellone Eventi Estate 2025 - Marina di Grosseto e Principina a mare realizzato dalla Pro Loco delle due località balneari grossetane con la collaborazione del Comune di Grosseto prende il via con un evento particolarmente significativo, una novità assoluta per il territorio. Marina di Grosseto sarà infatti per un giorno una delle capitali internazionali dello yoga. Al Forte San Rocco si terrà lo Yoga Day, Giornata internazionale dello Yoga, un appuntamento istituito dall’Onu che si tiene ogni anno in tutto il mondo sotto l’alto patrocinio della Ambasciata dell’India e che quest’anno ha in Italia solo sei appuntamenti e fra questi, con Roma, Firenze e Napoli, c’è anche Marina di grosseto.

Dalle 8 alle 23 nell’area spettacolo prospiciente il Forte San Rocco ci saranno lezioni yoga per tutti (adulti e bambini) con più postazioni condotte da insegnanti di yoga provenienti da Grosseto e da tutta la Toscana, ci saranno mini conferenze, workshop, spazi dedicati al benessere, un’area mercato olistico e una dimostrazione di show cooking di cucina naturale.

Nel pomeriggio le lezioni saranno rivolte allo yoga nel sociale: con i progetti yoga nella disabilità con la Fondazione Il Sole, yoga nei progetti di oncologia con la LILT e la Farfalla e Yoga nel Parkinson con associazione AUSER di Roselle. Alla sera, alle 19.30, si terrà la lezione principale, tenuta secondo il protocollo indiano, una lezione collettiva che si tiene in tutto il mondo in occasione dello Yoga Day, a cui prenderanno parte tutte le scuole di Yoga che hanno partecipato alla giornata. A seguire Kirtan (canto sacro devozionale) e alle 21.45 spettacolo di danza della tradizione indiana.

L’ingresso, così come tutte le attività in programma, è gratuito. I partecipanti devono avere con sé il proprio materiale (tappetino, asciugamano…). Lo Yoga Day di Marina di Grosseto è un’idea dell’insegnante di yoga Giada Cossu; è realizzato dalla ProLoco di Marina di Grosseto e Principina a mare con la collaborazione del Centro Studi Bhaktivedanta di Ponsacco, del Comitato Marina di Grosseto, del Centro Sociale San Rocco e di tanti operatori economici o semplici residenti nelle frazioni di Marina e Principina. Info su: www.rivieradellamaremma.it e sui Social della ProLoco di Marina di Grosseto e Principina a mare.