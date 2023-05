Cronaca Ylenia, 17 anni, è scomparsa da casa. Appello della famiglia 29 maggio 2023

Redazione Grosseto: Indossava leggins, top nero e scarpe bianche quando è uscita di casa sabato sera. Non è rientrata a casa. Sono in corso da ieri le ricerche di Ylenia, una ragazzina di 17 anni. Il suo telefono è non raggiungibile. La famiglia ha chiesto di diffondere la segnalazione anche attraverso i social. La ragazza è alta 1,75 cm ed ha i capelli scuri. La prefettura ha dato avvio alle ricerche attraverso le forze dell’ordine. «Aiutateci a ritrovare nostra figlia - dicono -, a riportarla a casa. Chiunque avesse notizie o informazioni, chi l'avesse vista, può contattare il 112».

