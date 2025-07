XXIII Giornata dell’Economia: il 2024 tra analisi e prospettive

A Livorno la presentazione del rapporto annuale della Camera di Commercio su Livorno e Grosseto, con un focus sulla Zona Logistica Semplificata

Livorno: È in programma venerdì 11 luglio a Livorno, nella sede della CCIAA in piazza del Municipio 48, la 23esima edizione della Giornata dell'Economia, l’appuntamento annuale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in cui sarà presentato il Rapporto strutturale sull'economia delle province di Livorno e Grosseto nel 2024, realizzato dagli economisti del Centro Studi e Servizi, azienda speciale della CCIAA.

La mattinata si aprirà alle ore 9,15 con i saluti istituzionali del presidente della CCIAA Maremma e Tirreno Riccardo Breda e del Sindaco di Livorno Luca Salvetti. Successivamente Federico Doretti, responsabile Area studi e ricerche del Centro Studi e Servizi, e Raffaella Antonini, economista del Centro Studi, presenteranno il Rapporto dal titolo “Color che son sospesi", una citazione dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. All’esposizione dei dati e dei risultati sul tessuto locale nel 2024, seguirà poi un focus sulla Zona Logistica Semplificata ed i suoi possibili riflessi sulle attività economiche, con gli interventi di Davide Gariglio, Commissario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, e Leonardo Marras, assessore regionale a Economia, attività produttive, politiche del credito e turismo. Le conclusioni saranno affidate al presidente Breda.