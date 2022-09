XX Settembre, Mallegni e Mazzetti (FI): "Ripristinare la festa nazionale"

Firenze: "È necessario ripristinare la festa nazionale del 20 Settembre per celebrare chi si è sacrificato per avere uno Stato finalmente unito e democratico". Il Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni e l'Onorevole Erica Mazzetti presenteranno la proposta di legge alla ripartenza del nuovo Parlamento "per valorizzare uno dei più significativi momenti di Storia Patria per la conquista di un'identità nazionale".



"L'oscuramento, la rimozione della data in cui l'Italia ha ritrovato la sua capitale, è quasi totale - dicono i due rappresentanti di FI - eppure quel 20 settembre 1870 segna un momento fondamentale nella memoria del Paese e della Storia d'Italia sfociata nell'Unità nazionale così a lungo attesa e voluta. Dopo essere stata a lungo celebrata come festa nazionale fu abolita dal fascismo in seguito agli accordi siglati col Vaticano e alla nascita dei Patti Lateranensi. Crediamo che sia giunto il momento di riportare una ricorrenza ingiustamente dimenticata. Anche perché è assurdo intitolare strade e piazze se poi non si sostiene un'adeguata cultura storica del nostro Paese tra i giovani", concludono Mallegni e Mazzetti.