XX edizione di PescArgentario al CNVA di Cala Galera

Monte Argentario: E i pesci dell'Argentario finirono in padella! Si, sabato 14 ottobre e' tornata in mare a Porto Ercole la flotta di yachtsmen e yachtswoman a pesca sportiva, armati di lenze e ami fino ai denti, per prede ittiche che sono state gustate nella successiva cena sociale magistralmete organizzata dal segretario Fabio Andreuccetti nell'incantevole Circolo Nautico e della Vela di Cala Galera, evento sportivo tra i più antichi in tema all’Argentario iniziato tanti anni fa da alcuni soci dello storico Circolo amanti del pescare che negli anni sono diventati sempre più numerosi, promosso da anni da Artemare Club che segue tutte le attività sportive del CNVA, storico yacht club presieduto da Claudio Boccia. Vincitori i soci Panzironi sulla barca Minerva, Cerulli su Nausicaa, Passalacqua su Coccinella e D'amico su Wind. Presenti con signore il vicesindaco di Monte Argentario Michele Lubrano, il capitano della GdF di Orbetello Antonio Giordano, il luogotenente della brigata GdF di Porto Santo Stefano Giovanni Cappiello e il comandante Daniele Busetto, accompagnato dalla dott.ssa Anna Maria Schimenti della CRI Costa d'Argento con la giacca Artemare Club, che ha donato dei presenti del sodalizio dedicati al giro del mondo della nave scuola Amerigo Vespucci ricordando il lutto della Marina Militare per la recente morte del tenente di vascello medico di bordo nella sosta di Frontaleza in Brasile.



La gara della XX edizione di PescArgentario si e' svolta con un massimo di tre componenti pescatori a bordo nelle imbarcazioni partecipanti, uno almeno tesserato FIPSAS più eventuali ospiti, impegnati nella prova della durata di sei ore con un massimo di 5 attrezzature pescanti, canna, mulinello e lenza per prendere all’amo pesci rostrati, tonno rosso o gigante minimo 30 chili, ricciola, leccia minimo 5 chili, dentice, praio, orata, alalunga minimo 3 chili, lampuga, palamita, alletterato, barracuda, serra minimo 2 chili, altri pesci minimo 2 chili. Al rientro delle imbarcazioni sono state fatte le operazioni di pesatura del pescato presso la sede del CNVA. Sponsor dell’evento sono stati “Pescastore” negozio online di articoli da pesca di Francesco Bestiaccia e “Azzurra snc” rivenditore International di Paolo Betti.

L’Argentario è il paradiso della pesca sportiva, un promontorio incontaminato immerso nella natura con il mare intorno ricco di specie ittiche dove i tanti appassionati effettuano numerose catture con le diverse tipologie di pesca, parola di Artemare Club!