XVI Forum Permanente sulla Responsabilità Professionale Sanitaria

Arezzo: Importante momento di formazione, riflessione e conoscenza sui temi, attuali e delicati, della normativa e della responsabilità penale, nonché dell’analisi della giurisprudenza per la prevenzione e gestione del rischio dei professionisti della sanità.

Il Dipartimento di Medicina Legale della ASL Toscana sud est si impegna da tempo nella doppia direzione di tranquillizzare e ottimizzare le performances dei propri professionisti sanitari e dall’altro lato nel garantire i diritti degli utenti in maniera veloce e incondizionata.

Nell’auditorium dell’ospedale San Donato di Arezzo, venerdì 22 settembre 2023 a partire dalle ore 8,30, saranno presenti alcuni dei maggiori esperti di diritto penale, di tutela dei diritti del malato, di certificazioni delle competenze, di intelligenza artificiale applicata alla medicina e di medicina legale per discutere, analizzare e presentare soluzioni anche innovative in grado di rispondere alle esigenze di una società moderna ed in continua evoluzione.

“Si tratta di un appuntamento fondamentale per parlare e riflettere sulle relazioni paziente-sanitario, ma anche tra personale sanitario e sistema giuridico - dichiara il prof. Pasquale Giuseppe Macrì direttore Medicina Legale e Responsabilità Sanitaria della ASL -. Un percorso che mira a rafforzare le competenze e la formazione di chi lavora in sanità. Il nostro obiettivo è quello di trovare un equilibrio per regolare la serenità dei professionisti sanitari e la sicurezza e l’interesse dei cittadini che a loro si rivolgono. Il mondo sanitario di oggi è profondamente mutato ed in continua trasformazione ed è necessario affrontare questi cambiamenti anche sotto il profilo legale e della responsabilità.”

La partecipazione è rivolta a tutto il personale dipendente e convenzionato (che avrà anche possibilità di accedere a crediti formativi ECM), ma anche ai cittadini che desiderano conoscere e comprendere questo ambito. L’evento è altresì accreditato anche dall’Ordine degli Avvocati di Arezzo.