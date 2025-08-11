XVI Festival "Il Giglio è lirica 2025", l'organizzazione ringrazia

Isola del Giglio: A pochi giorni dalla conclusione del XVI Festival “IL GIGLIO è LIRICA 2025”, Giovanni Battista Mongiardino Presidente dell'Associazione l’Arte in Scena ringrazia tutti coloro che ne hanno decretato il successo, con una menzione speciale per gli artisti intervenuti.

«A nome dell’Associazione Culturale L’ARTE in SCENA Laboratorio Lirico – ha dichiarato –, che ho l'onore di rappresentare, ringraziamo la Regione Toscana e il Comune di Isola del Giglio per il loro prezioso Patrocinio. Esprimo inoltre la più sincera gratitudine a chi, con il proprio contributo economico e materiale, ha promosso e valorizzato i nostri spettacoli; le due famiglie che, preferendo mantenere l'anonimato, supportano ogni anno i progetti della nostra Associazione con considerevoli elargizioni. Un ringraziamento di cuore va anche ai nostri Partner, a tutta l'organizzazione, allo staff e a tutti coloro che, pur non nominati, hanno contribuito al nostro successo.

Auguro a tutti, in particolare al numeroso e gentile pubblico che ha partecipato a tutti e tre gli eventi in programma, una buona continuazione d'estate».



