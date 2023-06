XII° Memorial "La Miniera a Memoria" Under 15 - trionfo dell'Asta 2016

Ribolla: Si conclude con tutti gli onori il XII° Memorial "La Miniera a Memoria" organizzato dall'Asd Ribolla e della Virtus Maremma con il patrocinio del Comune di Roccastrada al "Gaetano Scirea", iniziativa promossa per ricordare un momento di storica importanza non solo per Ribolla ma per la Maremma intera, un omaggio doveroso alle vittime per non dimenticare e per fare della memoria condivisa un’occasione di socialità e aggregazione, mantenere sempre acceso un ricordo affinchè anche le nuove generazioni non dimentichino. Vincono il titolo i giovani dell'Asta 2016 in un derby senese ai danni della Valdorcia al termine di una bella e avvincente partita.





In una bella cornice di pubblico, riflettori si sono accesi venerdì 23 giugno alle 19,00 con la "finale di consolazione" per il terzo/quarto posto che ha visto il Venturina prevalere con il punteggio di 3 a 1 sui ragazzi della Virtus Maremma. Alle 20,30 la finalissima tra Valdorcia e l' Asta 2016, una partita che si preannunciava bella ed avvincente e non ha deluso le attese, con il risultato in bilico per tutta la gara, la spunta sul finale quando si prospettavano gli extra time, la squadra dell'Asta 2016 per 1 a 0.

Al termine dell'incontro, una partita sostanzialmente corretta e ben giocata da entrambe le squadre, si sono svolte le premiazioni con la presenza per il Comune di Roccastrada della Vice Sindaco Stefania Pacciani e dell'assessore Barbara Rusci. Alla Cerimonia della premiazione, dopo un breve discorso introduttivo del Responsabile della Comunicazione dell'Asd Ribolla Luca Papini, ha ringraziato le società partecipanti, ricordando il filo conduttore della commemorazione in ricordo del anniversario della tragedia e che ha legato per molti anni la miniera con il calcio Ribollino, viene consegnata dal nuovo presidente dell'Asd Ribolla Andrea Maule una targa all'arbitro della finale il sig. Daniele Guerrini, per il miglior portiere della manifestazione viene premiato dal dirigente Alessandro Biondi il giovane Tommaso Ciupi dell'Asta 2016, capocannoniere della manifestazione Thomas Sottile del Venturina Calcio premio consegnato dal sig. Gianluca Agostini, il comitato organizzatore ha premiato come "giocatore che si è distinto durante la manifestazione Mariglen Daiu della Virtus Maremma.

A seguire sono state consegnate le coppe alla squadra quarta classificata Virtus Maremma dal presidente uscente della Virtus Massimo Turacchi, la squadra terza classificata Venturina ha consegnato il nuovo presidente della Virtus Omar Bindi, il presidente uscente dell'Asd Ribolla Gianluca Agostini ha premiato come seconda classificata la Valdorcia, alza il trofeo come vincitrice della XII° edizione del Memorial "La Miniera a Memoria" il la squadra dell'Asta 2016 premio consegnato dalla Vice Sindaco Stefania Pacciani.

"E' l'ultimo appuntamento di questa stagione - afferma Luca Papini - i due Tornei hanno registrato numeri record sia come squadre iscritte che come partecipazioni del pubblico e ci riteniamo soddisfatti, la presenza di squadra provenienti sia dalla provincia di Livorno che di Siena ha dato la possibilità di assistere allo Scirea a gare tecnicamente di elevato spessore, con i giovani calciatori che si sono sempre affrontati con i principi di lealtà e fair-play, approfitto per ringraziare tutte le squadre partecipanti e tutte le persone che, a vario titolo, si sono profuse con dedizione e impegno alla riuscita della manifestazioni".