X° Congresso Provinciale SAP

Grosseto: Si è svolto nella giornata di venerdì 7 marzo, il X° Congresso Provinciale del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, della provincia di Grosseto.

L’evento, che ha visto la partecipazione numerosa degli iscritti, ha rappresentato un' occasione di incontro e confronto sulle tematiche di interesse della categoria.

Al termine dei lavori congressuali, è stato confermato alla guida della segreteria provinciale del SAP grossetano Clementina EGER (Nella foto) , Giovanni BARGAGLI segretario provinciale aggiunto e designati i componenti del Consiglio Provinciale.





Il segretario Provinciale nel ringraziare i presenti per la stima e la fiducia ha espresso la propria riconoscenza a tutti i collaboratori per l’energia profusa e per il contributo prestato nel corso del tempo, fattori che hanno consentito di raggiungere risultati considerevoli. Ha manifestato la propria soddisfazione perché in Provincia il S.A.P. ha, da anni, il numero più elevato di iscritti fra il panorama delle associazioni sindacali della Polizia di Stato. Questo dato di assoluto valore fa onore a tutti i gli associati al S.A.P., e deve essere motivo di orgoglio perché si è consolidato negli anni grazie all’impegno di tutto il consiglio e della segreteria.

L’attività sindacale messa in atto sia in ambito della Questura, sia in ambito degli uffici delle specialità, è sempre stata improntata, laddove possibile, sul dialogo, avendo come obiettivo la conquista di migliori condizioni di lavoro per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato. L'Impegno per il futuro è di proseguire con passione e determinazione il percorso intrapreso.