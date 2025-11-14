Wooden Beer celebra sette anni di passione per la birra: una festa nel segno della convivialità!

Appuntamento a Grosseto, in via dell’Unione, sabato 15 Novembre a partire dalle 18

Grosseto: Sette anni di birra artigianale, di passione e di legno. Wooden festeggerà il suo settimo anniversario con un evento speciale dedicato a tutti gli appassionati, ai clienti storici e ai nuovi curiosi che vorranno scoprire da vicino il mondo creato da Alessio Bargagli, anima e fondatore di questa realtà ormai diventata un punto di riferimento per la birra di qualità in provincia di Grosseto.

Appuntamento sabato 15, a partire dalle 18, in via dell’Unione 11. Protagonista indiscussa della festa sarà come sempre la birra. Alla spina, in anteprima assoluta, tre etichette natalizie direttamente dal Belgio, perfette per entrare nel clima delle festività: Père Noël del birrificio De Ranke, Avec Les Bons Vœux di Brasserie Dupont, St. Bernardus Christmas Ale di St. Bernardus; saranno accompagnate da un buffet di benvenuto offerto a tutti i partecipanti e dalla torta celebrativa...ovviamente con impasto alla birra!

Colonna sonora della serata sarà il dj set in vinile curato da Alessandro Albertazzi, in linea con lo spirito del locale che da sempre promuove anche l’ascolto di musica analogica. L’atmosfera sarà conviviale, rilassata e autentica, proprio come una serata tra amici con tanta buona musica, brindisi e chiacchiere. E per rendere l’appuntamento ancora più unico, tutti i partecipanti riceveranno un gadget esclusivo dedicato al settimo anniversario del Wooden.

Wooden Beer nasce nel 2018 grazie al progetto PopUp, bando dedicato alla rigenerazione del centro storico di Grosseto. Tra le venti attività che inaugurarono quell’anno, oggi solo due sono ancora aperte, e tra queste c’è proprio il Wooden: un segno di costanza, passione e capacità di reinventarsi.

“Oggi siamo è un vero e proprio bar artigianale con mescita – commenta Alessio Bargagli, proprietario e fondatore del Wooden Beer -, ma anche un punto di distribuzione per i locali della provincia di Grosseto, con una rete di spillatori mobili e un catalogo selezionato di birrifici italiani e stranieri. Una crescita costante, guidata sempre dalla stessa filosofia: conoscere a fondo ogni birra proposta e saperla raccontare con competenza e passione. Vi aspetto sabato, dalle 18, per brindare insieme”!