“Women Talking – Il diritto di scegliere” al cinema Stella

Grosseto: Al cinema Stella si parla di diritti delle donne con il film “Women Talking - Il diritto di scegliere” di Sarah Polley, in programma da giovedì 13 a domenica 16 aprile.



Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Miriam Toews, racconta di un gruppo di donne che appartiene a una comunità religiosa isolata e rigida, che subisce ogni tipo di sopruso, maltrattamento e violenza sessuale da parte dei loro uomini.

Queste donne si troveranno un giorno a dover fare una scelta decisiva: non fare niente, restare e combattere o andare via. La scelta più importante della loro vita. Dovranno però confrontarsi con l’ostacolo più grande, la loro profonda fede. Ma il bisogno di giustizia e di non subire e non far subire alle proprie figlie tutta quella violenza, le aiuteranno a reagire e affrontare la lotta.

Orari: 17 e 21.15 - Ingresso: 7 euro