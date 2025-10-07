Wild Gipsy Trip: Davide e Nicole raccontano l’Asia Centrale alla Libreria QB

Dall’Uzbekistan al Kirghizistan, un viaggio tra storia, cultura e ospitalità negli “Stan” con i due giovani esploratori che tornano a Grosseto per condividere la loro nuova avventura.

Grosseto: Uzbekistan, Afghanistan, Tagikistan, Kazakistan, Kirghizistan: sono queste le mete dell’ultimo viaggio di Davide e Nicole che racconteranno alla libreria QB domani, mercoledì 8 ottobre alle 18.00. I due giovani viaggiatori sono già stati ospiti della libreria lo scorso inverno per raccontare il loro singolare viaggio di nozze durato ben tredici mesi che li aveva portati in giro per il mondo.

Tornano quindi con Wild Gipsy Trip – Alla scoperta dell’Asia Centrale – Il nostro viaggio negli “Stan” per immergere il pubblico del Qb nel loro nuovo viaggio in Asia raccontando le caratteristiche principali di questi paesi con cenni storici e geografici oltre a piccoli approfondimenti culturali. Il racconto di Davide e Nicole inoltre si concentrerà anche sull’ospitalità ricevuta in quest’area e rappresenta un’occasione unica per conoscere le popolazioni di questi Paesi e per prepararsi a visitarli.

Il loro sito https://wildgipsytrip.it/

Ingresso libero