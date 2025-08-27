WhyNot Summer accende Arezzo con Aura Eternal e Roberta Orzalesi DJ

Al Garden Merci una notte di musica, performance drag e inclusione con il party LGBTI-friendly firmato Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo

Arezzo: Sabato 30 Agosto il locale disco&lounge Garden Merci si riaccende per una notte di musica, show e libertà con il party LGBTI-friendly dell'aretino WhyNot nella sua edizione estiva (via Spallanzani n. 23 - area esterna Centro Affari)

Ospite speciale, per la prima volta ad Arezzo, sarà la Drag Queen AURA ETERNAL: artista palermitana che ha partecipato ai programmi tv Drag Race Italia 2 e Queen of the Universe 2 (contest internazionale che vede in giuria, tra gli altri, la Spice Girl MEL B). Graditissimi ritorni invece quello di NIKE drag queen l'eclettica performer resident del WhyNot e Roberta Orzalesi DJ amata dj di MuccAssassina di Roma e Mamamia.

Sabato 30 Agosto l'apertura porte è prevista dalle ore 22:30 con DJ Roby per il dj set di apertura, ma anche le performance di Roxie Lux (resident Drag Queen aretina) e l'animazione danzante con Andrea, Noemi e Klinik Group.

"WhyNot" è un progetto dell'associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, intende essere inclusività, casa di tutte le identità e uno spazio sicuro per tutti e tutte: l’ingresso al locale è aperto a chiunque voglia divertirsi rispettando chi ha intorno, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale, la sua identità o espressione di genere, etnia, età ecc... lasciando fuori pregiudizi, commenti e odio.



