WeWorld e l’Atlante We Care: uno sguardo sulla giustizia sessuale in Italia

Se diamo uno sguardo alla promozione di diritti umani, all’uguaglianza di genere e focalizziamo l’attenzione sulle principali discriminazioni che ancor oggi persistono in molti paesi sui diritti sessuali e riproduttivi di donne, bambini, bambine e adolescenti, ci rendiamo conto che molto c’è ancora da fare. In tutto il mondo infatti, si stima che 200 milioni di ragazze abbiano subito mutilazioni genitali, mentre circa 12 milioni di ragazze si sposano prematuramente (e spesso senza il diritto di scegliere) prima dei 18 anni. Si calcola altresì che circa ogni 2 minuti una donna muore per cause legate alla gravidanza ed al parto (del tutto evitabili) e che quasi la metà degli aborti non sia eseguito seguendo procedure sicure a tutela della salute della paziente.



Questi e molti altri risultati sono raccolti nell’Atlante We Care, un report completo di WeWorld realizzato con il fine di misurare la salute sessuale e riproduttiva in Italia e nel mondo. Lanciato in occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale della Salute (ogni 7 di aprile), l’Atlante raccoglie a sé ed analizza diversi parametri e variabili legati alla giustizia sessuale. L'organizzazione non governativa con sede a Milano sottolinea come la salute sessuale sia un veicolo fondamentale per la promozione dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere. L'Atlante di WeWorld adotta quindi un approccio minuzioso ma anche olistico al problema, affrontandolo in tutte le sue sfaccettature e raccogliendo diverse storie dal mondo. Da oltre 50 anni, WeWorld interviene in 27 paesi nel mondo (Italia compresa) proprio con questa visione, adottando un approccio multisettoriale al fine di garantire - nell'ambito dell'Agenda 2030 - il diritto alla salute, all'acqua, all'educazione, alla non discriminazione ed alla libertà da ogni forma di violenza di ogni individuo.

Tra le questioni più urgenti emerse dall’Atlante We Care, c’è anche la difficoltà di introdurre incontri e dibattiti formativi sull'educazione sessuale nelle scuole. Ciò coinvolge non solo paesi e contesti più lontani - dove convergono anche altre gravi problematiche, come ad esempio emergenze umanitarie, acqua potabile e beni di prima necessità – ma anche l’Italia. Nel nostro paese infatti, l'educazione sessuale nelle scuole è un argomento puramente facoltativo e non ancora obbligatorio. Nelle conclusioni dell'Atlante WeCare, che fotografava lo stato della giustizia sessuale e riproduttiva anche in Italia, vi è anche una seria proposta, ovvero introdurre quest’importante argomento nelle scuole.

Dal 1975 infatti - anno della prima proposta di legge per l'educazione sessuale obbligatoria nelle scuole - in Italia sono state scritte 16 leggi, ma nessuna di queste è mai stata approvata. L’Italia è uno degli ultimi Stati membri dell’Unione Europea in cui l’educazione sessuale non è obbligatoria a scuola, accanto a nazioni come la Bulgaria, la Lituania, Polonia e Romania. L'ultimo tentativo di introdurre la materia risale al 2015, quando l'allora Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, istituì una commissione per allineare le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'educazione sessuale, già seguite dalla maggior parte dei paesi europei. Nel suo Atlante, WeWorld evidenzia come “..dove non è presente una corretta educazione sessuale, non è possibile affermare una giustizia sessuale e riproduttiva..”.

Ed ancora:

«..Nel nostro Paese l’educazione sessuale rimane facoltativa e soggetta a un’ampia discrezionalità nelle modalità di insegnamento. Sebbene alcune scuole prevedano insegnamenti di educazione sessuale, ciò dipende dalla volontà dei dirigenti scolastici. Inoltre, gli insegnamenti tendono a concentrarsi esclusivamente sugli aspetti biologici, piuttosto che sui più ampi aspetti psicologici, sociali o emotivi..» - «..portare tra i banchi di scuola l’educazione sessuale può avere un effetto positivo su questioni sociali più ampie, come la parità di genere, i diritti umani e il benessere e la sicurezza delle nuove generazioni..».

Quando arriverà quindi il momento giusto per mettersi al passo con la stragrande maggioranza dei paesi europei? Nell’attesa, strumenti come l’Atlante WeCare possono essere di stragrande aiuto.