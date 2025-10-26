Weekend perfetto per il vivaio Blue Factor: vincono Under 19, Under 17 e Under 15

L’Under 19 domina il derby col Follonica (7-1), l’Under 17 travolge il Sarzana (10-1) e l’Under 15 La Scala supera la Rotellistica Camaiore (7-2) confermando l’ottimo momento del settore giovanile castiglionese.

Castiglione della Pescaia: Inizia con una vittoria nel derby contro il Follonica il campionato under19 per la Blue Factor: al Casa Mora finisce 7-1 per la squadra di Michele Nerozzi. Castiglione sempre in controllo della gara con Asta che la sblocca dopo poco più di un minuto. Quando attaccano i biancocelesti mettono sempre in apprensione la difesa del golfo: Tommaso (doppietta) e Diego Bracali con Donnini che dopo metà tempo mette dentro il 5-0. Prima della sirena di metà gara c’è il tempo per il rigore di Talarico ben parato da Shareef. Ad inizio ripresa Diego Bracali viene agganciato in area: dal dischetto Tommaso Bracali spara fuori, ma poi poco dopo in contropiede, assist di Diego, segna il 6-0. Il Castiglione prende un paio di cartellini blu, ad Asta e Rosadini, con il Follonica che segna su rigore con Talarico. Turbanti in slalom mette dentro da destra il 7-1.

U19, Blue Factor Castiglione-Follonica 7-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef; Lorenzo Rosadini, Federico Asta, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Michele Nerozzi.

FOLLONICA: Falvio del Viva, (Leonardo Pietro Tarassi); Alessandro Frare, Edoardo Bianchi, Leonardo Mai, Riccardo Marengo, Elias Muzhaqi, Gabriele Talarico. All. Alessandro del Viva.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (5-0) 1’13 F.Asta (C), 6’59 T.Bracali (C), 7’30 D.Bracali (C), 11’13 T.Bracali (C), 13’27 G.Donnini (C); st 3’42 T.Bracali (C), 23’42 rig. Talarico (F), 23’53 Turbanti (C).

Vittoria netta per la formazione under17 targata Lo Scoiattolo: nella terza uscita del campionato, i giovani della Blue Factor, con un ottimo primo tempo, alla fine hanno battuto “all’Old Market” il Sarzana per 7-0. Castiglione subito in controllo della partita e a segno in nemmeno 90 secondi: Agresti, in giornata di grazia, mette dentro anche il 2-0 al 9’. Il Sarzana è stoppato dalle parate di Andrea Asta, e così arrivano i gol in serie di Bracali, ancora Agresti, Turbanti e di nuovo Bracali che chiudono sul 6-0 la prima frazione. Nella ripresa il Castiglione controlla e Agresti a metà tempo fa poker personale, 7-0. C’è tempo per un gol su tiro diretto del decimo fallo ligure di Pucillo per l’8-0, la doppietta di Bechini in 20 secondi e la punizione fallita da farina e la rete della bandiera di Lagomarsini per il 10-1 finale.

U17, Sarzana-Lo Scoiattolo Castiglione 1-10

SARZANA: Alexander Krocka, (Tommaso Alberto Bardi); Kevin Farina, Paolo Gerbi, Luigi Fabbi, Tommaso Traina, Brian Guida, Manuel Grossi, Federico Lagomarsini, Giulio Tonacci. All. Alessandro Martini.

LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele De Salvatore); Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Mirko Pucillo, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mattia Sforzi, Filippo Agresti, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Mattia Menegatti di Thiene.

RETI: pt (0-6) 1’26 e 9’04 Agresti (C), 8’48 D.Bracali (C), 13’01 Agresti (C), 13’24 Turbanti (C), 14’23 D.Bracali (C); st 9’30 Agresti (C), 15’25 pp Pucillo (C), 19’19 e 19’41 Bechini (C), 19’58 Lagomarsini (S).

L’under 15 La Scala alla fine non ha problemi contro la Rotellistica Camaiore, battuta al Casa Mora per 7-2. I versiliesi hanno combattuto soprattutto nel primo tempo andando anche in vantaggio. Rete di Zurolo dopo 80 secondi e pari del capitano maremmano Giabbani. Nuovo botta e risposta firmato dalla punizione di Caravano e dal 2-2 di Bacci. Nella ripresa il Castiglione ha cambiato marcia, mettendo alle corde il Camaiore che ha cercato di difendersi a zona. In sequenza i gol di Sforzi, Bacci e Stoluto, prima della nuova doppietta di Sforzi che ha fissato il punteggio sul 7-2.

U15, La Scala Castiglione-Rotellistica Camaiore 7-2