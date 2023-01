Weekend di Vela spettacolo a Porto Ercole con il Campionato Invernale del CNVA

Monte Argentario: Si, veramente spettacolare lo scorso weekend di vela organizzato dal Circolo Nautico e della Vela Argentario di Cala Galera con tante barche, sole ma venti gelidi, documentato con foto dal socio Massimo Moretti. Sabato 21 gennaio è ripreso il Campionato Invernale, al briefing mattutino dopo l’illustrazione del percorso della giornata e veniva presentato lo sponsor "Poseidon Capital" www.poseidoncapital.it dei fratelli Edoardo e Emanuele Giannini, due giovani Soci del Circolo che dal 2021 hanno fondato una società di investimenti e che hanno offerto il pasta party presso il Bi Bar 2.0 di Cala Galera, altro sponsor dell’evento l’hotel A Point di Porto Ercole rappresentato dal dott. Alfonso Mastropietro e la consueta estrazione del Garmin GPS MAP



Alla fine del percorso di 20.9 miglia, costruito tra il golfo della Feniglia, Isola Rossa e Formiche di Burano, la Line honours dopo due ore e ventinove minuti ha visto Durlindana 3 il Carrol Marine 60 di Giancarlo Gianni, in tempo compensato in Classe IRC Sventola il Bavaria 38 di Massimo Salusti seguito da Galahad il Cutter Bermudiano di Gerhard Niebauer e in terza posizione per Amapola IIil Sun Odyssey 49 di Gherardo Maviglia del Centro Roma Vela Anemos.





In tempo compensato in Classe ORC prima posizione per Galahad, seguito da Vulcano 2 il First 34.7 di Giuseppe Morani, terza posizione per Kaster l’Eryd 32 di Andrea Castrucci. Al rientro in banchina pasta party organizzato dal Bi Bar 2.0 sapientemente preparato dallo chef Pasquale. Nel pomeriggio nei locali del Circolo la presentazione dell’accordo di collaborazione tra il CNVA e gli Istituti Superiori Del Rosso - Da Verrazzano a Porto santo Stefano Orbetello e Albina presentato dal vice presidente dott. Maurizio Belloni per corsi di vela gratuiti agli studenti frequentatori. Ci sono stati interventi dell’assessora al turismo e commercio del Comune di Monte Argentario Cinzia Fanciulli, della dirigente scolastica professoressa Luisa Filippini accompagnata dal prof. Bruno Felleca, e del comandante Daniele Busetto che ha anche “vestito” della giacca blu con guidone come donna di mare di Artemare Club la dott.ssa Agnese Gargiulo consigliere nazionale del CKWI FIV tra gli artefici del progetto insieme ai Diportisti di porto Ercole rappresentati dal vice presidente Claudio Pucci.

A seguire l’ingegnere Gennaro Aveta, stazzatore ORC International e responsabile del centro di calcolo Altura ORC ha illustrato le novità 2023 del “mondo” ORC. La domenica dopo il briefing del percorso scelto da parte del CdR, presieduto da Maurizio Giannelli, Mauro Maccanti, in rappresentanza di Ubi Maior Italia, ha distribuito attrezzature tecniche a tutti gli armatori e a Maurizio Corati armatore del Solaris 55 Angela andava l’estrazione del Garmin GPSMAP 86i. Giornata più mite rispetto al giorno precedente, con percorso fino allo scoglio dell’Argentarola con un primo traguardo ed il rientro a Cala Galera con il secondo traguardo. La prima frazione di percorso di 11,1nm, in tempo compensato in Classe IRC, veniva vinta da Javal2 il GS 43 di Filiberto Gioia, seguito a soli dieci secondi di distanza da Kaster, terza posizione per Durlindana 3, in tempo compensato in Classe ORC prima posizione per Kaster seguito da Javal 2 e terza posizione per Luduan 2.0 il GS 48 di Enrico De Crescenzo, nel prosieguo della regata il vento è andato calando e solo 15 imbarcazioni sono riuscite ad arrivare entro il tempo massimo al secondo traguardo. Al rientro un’ottima pasta al ragù per tutti offerta da Pierfrancesco Costagliola titolare di Pierservice distributore Grand Soleil. La classifica della sesta prova dopo 21.3 nm vedeva in Classe IRC la prima posizione per Vulcano 2 seguito da Kaster e terza posizione per Javal 2, in Classe ORC primo Kaster secondo Javal 2 e terzo Vulcano 2.

Questo è veleggiare d’inverno con tanto impegno e grande soddisfazione affrontando il mare con condizioni da veri marinai. Il prossimo appuntamento del Campionato invernale è previsto per il 18 e 19 febbraio, con la conferenza del comandante Daniele Busetto di Artemare Club il sabato pomeriggio presso le sale di rappresentanza club house del CNVA per tutti i velisti e invitati che ricorderà Gianni Agnelli e le sue barche a vent’anni dalla scomparsa dell’indimenticabile grande uomo di mare.