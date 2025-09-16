Weekend di successi per l’ASD Triathlon Grosseto tra Firenze e Montefiascone

Grosseto: La stagione agonistica prosegue con entusiasmo per l’ASD Triathlon Grosseto, che nello scorso fine settimana ha preso parte a due importanti competizioni di triathlon sprint, conquistando ottimi risultati e confermando la crescita di tutto il gruppo.

Sabato 13 settembre, nella suggestiva cornice del Parco delle Le Cascine a Firenze, si è svolto il Triathlon Sprint sulla distanza di 750m nuoto, 20km bici e 5 km corsa.

La frazione natatoria ha avuto luogo nello storico impianto delle Pavoniere, seguita da un percorso bike abbastanza pianeggiante sulle strade circostanti e dalla corsa finale all’interno del parco.

A rappresentare i colori grossetani sono stati il coach Michelangelo Biondi e Dario Rosini.

Ottima la prova di Michelangelo Biondi, che ha chiuso al 3° posto di categoria S4 con il tempo di 1h09’. Bene anche Dario Rosini, giunto al traguardo con circa 10 minuti di distacco, dopo una gara gestita con costanza e determinazione.

Triathlon Sprint di Montefiascone, domenica 14 settembre un nutrito gruppo di atleti dell’ASD Triathlon Grosseto ha partecipato allo Sprint di Montefiascone, con la frazione di nuoto disputata nelle limpide acque del Lago di Bolsena.

Le alte temperature dell’acqua hanno reso obbligatoria la gara senza muta, come da regolamento. Il team grossetano è uscito dall’acqua compatto, tentando una volata di gruppo in bici, ma il percorso, che prevedeva due giri con uno strappo di circa 2 km al 6/7%, ha messo alla prova la resistenza degli atleti.

La corsa finale, lungo le rive del lago, ha offerto uno scenario affascinante e ha visto i nostri portacolori concludere con grande grinta.

Risultati individuali: Guido Petrucci1° di categoria in 1h15’, Alessio Seripa 5° di categoria in 1h08’, Enrico Marcucci 7° di categoria in 1h11’, Giancarlo Ammalati 9° di categoria in 1h13’, Simone Guidarini 10° di categoria in 1h14’, Riccardo Ciregia 28° di categoria in 1h23’.

Dal presidente Casini e da parte di tutta la società, va un plauso speciale al giovane grossetano Davide Catalano, tesserato con la Triathlon Firenze ed allenato dal coach e tecnico Federale Martino Colosi per il settore giovanile della SBR3, è autore di una prova straordinaria che gli è valso il 1° posto assoluto con il tempo di 56 minuti e 57 secondi per nulla stanco del giorno prima dove, a Porto Sant'Elpidio, ha vinto la tappa e il circuito della Coppa Italia Under23.

Con queste due intense giornate, l’ASD Triathlon Grosseto conferma il proprio impegno e la costante crescita di tutto il gruppo, guardando con entusiasmo ai prossimi appuntamenti nazionali con una 17esima posizione nella classifica Federale Italiana entrando così di diritto nella top 20!



