Weekend di Successi per il Judo Grosseto a Rosignano

Grosseto: Un fine settimana carico di emozioni e risultati importanti per il Judo Grosseto ASD, che si è distinto nelle competizioni svoltesi a Rosignano (LI), confermando l’eccellente stato di forma del gruppo e la qualità del lavoro portato avanti in palestra.

Sabato 12 aprile ha visto protagonisti sette atleti grossetani nelle categorie Esordienti A, Esordienti B, Cadetti e Junior. Ottime le prestazioni complessive, con un argento conquistato da Massimo B. e due bronzi portati a casa da Eduardo e Gabriele F. Non è mancato qualche momento difficile: William M., Edoardo K., Julia P. e Maria Francesca M. non sono riusciti ad esprimersi al meglio, ma resta la fiducia nelle loro potenzialità e nella crescita che li attende.

La vera esplosione di risultati è arrivata domenica 13 aprile, con una grande partecipazione dei più giovani: ben 12 judoka in gara, suddivisi tra le categorie Ragazzi, Fanciulli e Bambini. Il bottino è stato straordinario:

10 medaglie d’oro (Federico B., Guglielmo C., Biagio Antonio M., Davide R., Enrico L., Nikita F., Enea S., Gabriel G., Samuele V., Giosuè F.)

1 argento (Sebastian A.)

1 bronzo (Mattia R.)

Un risultato che ha consentito al Judo Grosseto di conquistare il secondo posto nella classifica generale delle società presenti, un traguardo che parla di talento, preparazione e spirito di squadra.

Grande la soddisfazione dello staff tecnico, che ha visto in questo weekend non solo delle ottime medaglie, ma anche la conferma del percorso di crescita dei ragazzi e del lavoro quotidiano fatto con passione, impegno e attenzione verso ogni singolo atleta.