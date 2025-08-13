Ancora e ancora Chacarera e Milonga indimenticabili a La Bandita di Castiglione della Pescaia
Weekend di Ferragosto con tanti eventi a Castiglione della Pescaia.
Castiglione della Pescaia: Weekend di Ferragosto con tanti eventi a Castiglione della Pescaia. E ce n'è per tutti i gusti, dalle tradizioni sportive alla musica, il teatro e l'arte.
- Venerdì 15 agosto
Serata danzante anche a Tirli, dalle 21:00 in Piazza del Popolo con Max Paradise.
- Sabato 16 agosto
Piazzale Maristella a Castiglione della Pescaia si trasforma ancora una volta in una scacchiera a cielo aperto con l'associazione Mattoallaprossima che propone una entusiasmante serata dedicata agli scacchi: alle 19:00 gioco libero, alle 21:15 inizierà la partita di simultanea uno contro tutti.
A Punta Ala il festival SognAla porta i mercatini in Piazza delle Bandiere, aperti dalle 19:00, per una serata alla scoperta della creatività locale.
- Domenica 17 agosto
La sera in Piazza Solti un nuovo appuntamento della Rassegna Cose di Spettacolo. Alle 21:30 va in scena "Ulisse coperto di sale". Lo spettacolo del Teatro dello Sbaglio ripercorre in modo originale il viaggio di Ulisse, attraverso lo sguardo e la solitudine del figlio Telemaco, qui rappresentato come un senzatetto che vive sulla riva del mare, aspettando notizie del padre disperso. In chiusura di serata degustazione di vini a cura dell'Azienda Cacciagrande.
All'ex Bagno Maristella alle 21:30 anteprima della Festa del Cinema di Mare con la proiezione di "No more truble, cosa rimane di una tempesta” di Tommaso Romanelli. Una storia intensa e personale: un padre, una madre, un’onda assassina. Ma soprattutto, l’indagine sentimentale di un figlio alla ricerca del ricordo di quel giovane padre, velista appassionato e ingegnere visionario, scomparso in mare il 3 aprile 1998 durante la traversata atlantica con Giovanni Soldini. A 25 anni di distanza, attraverso testimonianze, materiali d’archivio e il linguaggio del cinema, Tommaso Romanelli intraprende un viaggio per scoprire chi era davvero suo padre, tra nostalgia, passioni e grandi amori. A presentare la serata, a ingresso gratuito, Alessio Brizzi e Michele Tognozzi.
A Tirli, in piazza del Popolo alle 21:00, arriva il Conte Max per una serata di intrattenimento e puro divertimento nel suggestivo borgo collinare.