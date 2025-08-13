Castiglione della Pescaia: Weekend di Ferragosto con tanti eventi a Castiglione della Pescaia. E ce n'è per tutti i gusti, dalle tradizioni sportive alla musica, il teatro e l'arte.

Venerdì 15 agosto

Torna uno degli appuntamenti fissi della Settimana dell'Assunta a Castiglione della Pescaia, le Serate di Nomadelfia. Una serata speciale di canti e balli con la comunità di Nomadelfia, un messaggio di fraternità per tutti, dalle 21:30 nel Giardino della Chiesa Santa Maria Goretti. Ingresso libero.

Serata danzante anche a Tirli, dalle 21:00 in Piazza del Popolo con Max Paradise.

Sabato 16 agosto

Alle 19:00, si aprono ufficialmente le porte della nuova grande mostra evento del MuVet, che porterà a Vetulonia una prestigiosa selezione della collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, proveniente direttamente dalla sua storica residenza romana.

Piazzale Maristella a Castiglione della Pescaia si trasforma ancora una volta in una scacchiera a cielo aperto con l'associazione Mattoallaprossima che propone una entusiasmante serata dedicata agli scacchi: alle 19:00 gioco libero, alle 21:15 inizierà la partita di simultanea uno contro tutti.

A Punta Ala il festival SognAla porta i mercatini in Piazza delle Bandiere, aperti dalle 19:00, per una serata alla scoperta della creatività locale.

Domenica 17 agosto

E' il giorno dell'atteso appuntamento con il Palio Marinaro dell'Assunta. Equipaggi pronti al Porto Canale per la partenza alle 19:00 di quello che è considerato l’evento simbolo della tradizione marinara castiglionese.

La sera in Piazza Solti un nuovo appuntamento della Rassegna Cose di Spettacolo. Alle 21:30 va in scena "Ulisse coperto di sale". Lo spettacolo del Teatro dello Sbaglio ripercorre in modo originale il viaggio di Ulisse, attraverso lo sguardo e la solitudine del figlio Telemaco, qui rappresentato come un senzatetto che vive sulla riva del mare, aspettando notizie del padre disperso. In chiusura di serata degustazione di vini a cura dell'Azienda Cacciagrande.

All'ex Bagno Maristella alle 21:30 anteprima della Festa del Cinema di Mare con la proiezione di "No more truble, cosa rimane di una tempesta” di Tommaso Romanelli. Una storia intensa e personale: un padre, una madre, un’onda assassina. Ma soprattutto, l’indagine sentimentale di un figlio alla ricerca del ricordo di quel giovane padre, velista appassionato e ingegnere visionario, scomparso in mare il 3 aprile 1998 durante la traversata atlantica con Giovanni Soldini. A 25 anni di distanza, attraverso testimonianze, materiali d’archivio e il linguaggio del cinema, Tommaso Romanelli intraprende un viaggio per scoprire chi era davvero suo padre, tra nostalgia, passioni e grandi amori. A presentare la serata, a ingresso gratuito, Alessio Brizzi e Michele Tognozzi.

A Tirli, in piazza del Popolo alle 21:00, arriva il Conte Max per una serata di intrattenimento e puro divertimento nel suggestivo borgo collinare.



