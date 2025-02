Weekend d’ "oro" per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno

Grosseto: Un altro weekend all’insegna dell’oro per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno. Le giovani atlete questo fine settimana hanno preso parte alla prima prova individuale regionale della categoria Lb3 base e avanzato zona mare, portando a casa grandi successi.

A soli 8 anni, ed al suo esordio nella categoria LB3 base A1, si laurea campionessa regionale la piccola Ede De Santis. Medaglia d’oro anche per Maria Gisella Gaggioli seguita dalla compagna di squadra Gioia Grego nella categoria A2 e, a un passo dal podio, da Margherita Rossi che, nonostante la giovane età, porta a casa un ottimo quarto posto.

Passando alle atlete più grandi, nella categoria LB3 avanzato senior 1 sale sul gradino più alto del podio Martina Radiconi. Primo posto anche per Anna Capasso nella categoria Junior 2, mentre nella categoria junior 1 conquista la medaglia di bronzo Elena Biagioli.

Ottime anche le prestazioni di Viola Bentivoglio, Alessia Landini e Giulia Zoppas.

Un weekend indimenticabile per le giovani atlete che, sottolineiamo, si trovavano al loro esordio in questa categoria del campionato di federazione. Complimenti anche alle insegnanti Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi che, come sempre, seguono queste atlete con cura e dedizione aiutandole a raggiungere i loro successi.