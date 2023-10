"Wedding tourism", la Maremma tra le mete da sogno

Grosseto: “Promettersi amore eterno in una location senza tempo”: è questo il concept della campagna promozionale sul “Wedding tourism”, il turismo imperniato sulla celebrazione e sulle cerimonie dei matrimoni lanciato dall’Agenzia regionale Toscana Promozione e accolto con entusiasmo dall'Ambito turistico regionale Maremma Sud, che vede il Comune di Grosseto capofila.



In collaborazione con Toscana Promozione e con l'Ambito turistico regionale Maremma sud, Tuscany for Weddings ha organizzato un press tour esperienziale alla scoperta del territorio maremmano e delle sue potenzialità come wedding destination, che ha attraversato il territorio dell’Ambito, da Civitella Marittima e Cinigiano a Pitigliano e Sorano, passando per Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano e Monte Argentario.

“La campagna mira a promuovere la Toscana come destinazione internazionale per i matrimoni – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Turismo Riccardo Megale –. Con le sue strutture ricettive e servizi ad hoc per accogliere e supportare i potenziali clienti in ogni fase dell'evento, la Maremma vuole diventare leader nel turismo wedding, con potenziali clienti da tutto il mondo”.