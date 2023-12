Attualità We love Christmas: conto alla rovescia per lo spettacolo di Radici Eventi 20 dicembre 2023

Ronciglione: Fervono i preparativi per il prossimo appuntamento con la solidarietà organizzato da Radici Eventi. Giovedì 21 dicembre 2023 al Teatro Comunale Ettore Petrolini di Ronciglione, alle ore 21:00 andrà in scena Natale - We Love Christmas, un grande show di musica, ballo e performances con tantissimi artisti presenti. Un ricco programma per un’altrettanto nutrita presenza di pubblico che, come ogni anno, è prevista per la serata presentata da Francesco Laurenti. Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco: tra i cantanti Renato Lombroni, Andrea Mengarelli, Manuela De Santis , Valentina Piombi, Riccardo Scorsino, Leonardo Modanesi, Andrea Romani Filippo Chiodi , Sara Boldrini , Melissa Piombi e Marika Paparoni, per il ballo le palestre Inside Danza diretta dalla Maestra Daria Giomma e Le Cartiere Danza coreografie di Gaia Tarulli e Asia Peroni oltre al duo Gabriele Piombi e Gemma Martinetti Gli attori in scena saranno invece Roberta Galilei con Stefano di Andrea e Francesco Mocavini. Attesi ospiti della serata saranno l’attore e ballerino Samuele Segreto, protagonista del Film Stranizza D'Amuri ed allievo della Scuola Amici di Maria De Filippi, il giovane cantante Nicolò Filippucci vincitore del Contest Marco Mengoni 2023, e l'attrice Laura Leo. Ad accompagnare le varie esibizioni i due cori, quello dei “Piccoli Amici di Radici" diretti da Leonardo Modanesi e l’Agorà diretto da Francesca Lotà. “We love Christmas sarà un imperdibile spettacolo, sia dal punto di vista delle performances artistiche, sia per l’aspetto solidale - commenta il presidente di radici Eventi, Stefano Ciucci – parte del ricavato della serata sarà infatti devoluto alle attività sociali della cooperativa Radici onlus, che da anni opera nel mondo del volontariato e dell’integrazione dei più deboli.” L'evento è realizzato grazie al contributo del Comune di Ronciglione, della Pro Loco di Ronciglione, Banca Lazio Nord, BCC Roma e la Corte dei Prefetti di Vico. Ingresso Biglietto 10,00 euro Info 370 1588581 Seguici



