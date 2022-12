Cultura & spettacolo "We cannot live under that flag" al Museo per i documentari del Clorofilla 9 dicembre 2022

9 dicembre 2022 138

138

Redazione Grosseto: Proseguono le attività del Clorofilla film festival realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Oggi, venerdì 9 dicembre, alle 18:00 al Museo di Storia Naturale della Maremma (strada Corsini, 5 Grosseto) proiezione di “We cannot live under that flag” (durata 40 minuti) di Lucio Laugelli.

Nel documentario, protagonisti sono un gruppo di rifugiati afghani che, a poche settimane dal loro travagliato arrivo in Italia, raccontano dello spaesamento e delle difficoltà affrontate nel dover cambiare vita così in fretta abbandonando la propria terra e i propri affetti. Gli intervistati, nel buio di un teatro, cercano di lasciarsi andare di fronte alla macchina da presa e di aprirsi per parlare senza filtri della loro terra e di un periodo che non potranno dimenticare mai. Ingresso libero. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura & spettacolo "We cannot live under that flag" al Museo per i documentari del Clorofilla "We cannot live under that flag" al Museo per i documentari del Clorofilla 2022-12-09T08:45:00+01:00 161 it Lo smarrimento dell'emigrazione nel documentario "We cannot live under that flag" di Lucio Laugelli al Museo di Storia Naturale PT1M /media/images/WE-CANNOT.jpg /media/images/thumbs/x600-WE-CANNOT.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 09 Dec 2022 08:45:00 GMT