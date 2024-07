“Wave Natura” e “Roma, santa e dannata”: doppio appuntamento per Capalbio

Sabato 13 luglio in piazza della Provvidenza si terrà un evento corale con musica, arte, design e moda, mentre al Nuovo Cinema Tirreno sarà proiettato il docufilm di Roberto D’Agostino (presente in sala) e Marco Giusti



Capalbio: Sabato 13 luglio sarà una giornata ricca di appuntamenti per Capalbio. Si comincia alle ore 18, in piazza della Provvidenza, con “Wave Natura: lost into the art, music, fashion”, un evento corale che nasce dalla collaborazione di più associazioni e che accoglie una pluralità di espressioni artistiche, esaltando diversi prodotti frutto della creatività.

L’evento, promosso da Fondazione Capalbio in collaborazione con l’amministrazione comunale e l'associazione culturale Il Frantoio, vedrà vari dj locali e internazionali esibirsi per tutto l’arco della serata, con una video installazione che renderà l’atmosfera ancor più suggestiva. I giochi di luce, inoltre, avvolgeranno l’installazione site specific di Giorgio Sanjust in omaggio al padre, l’artista Giovanni che ha amato Capalbio e la sua natura essenziale. Saranno poi presenti, al fine di valorizzare la creatività dei giovani, una serie di brand emergenti che arricchiranno l’intera area con l’esposizione dei loro prodotti di moda e design.

Sempre sabato 13 luglio, alle ore 21.30, al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige sarà proiettato “Roma, santa e dannata”, il docufilm di Roberto D’Agostino (creatore di Dagospia) e Marco Giusti. La pellicola, realizzata sotto la direzione fotografica di Daniele Ciprì e presentata all’ultima Festa del Cinema di Roma, è un viaggio notturno in cui D’Agostino e Giusti raccontano gli intrighi e gli intrecci della capitale italiana. Il docufilm sarà introdotto proprio da Roberto D’Agostino e dalla giornalista Mirella Serri.

Il biglietto avrà un costo di 7.50 euro e potrà essere acquistato direttamente in sala oppure online: https://www.fondazionecapalbio.it/event-details/proizione-roma-santa-e-dannata.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.