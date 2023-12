Walter Veltroni al BolsenArte Winter per presentare “I fratelli che volevano cambiare il mondo”

Il giornalista, politico, scrittore e regista sarà venerdì 15 dicembre, alle 17,30, all’auditorium comunale



Bolsena: Walter Veltroni ospite di BolsenArte Winter. Il giornalista, politico, scrittore e regista presenterà (ingresso libero) venerdì 15 dicembre, alle 17,30, all’auditorium comunale “I fratelli che volevano cambiare il mondo” (Marsilio, 2023), il suo ultimo libro, in cui, a sessant’anni dall’assassinio del presidente Kennedy, racconta ai più giovani la storia di John e quella del fratello Robert, detto “Bob”, due icone politiche del Novecento.

Veltroni dialogherà con la sceneggiatrice e scrittrice Roberta Mezzabarba, dando vita a una conversazione ricca di spunti e riflessioni per il pubblico. “Un ospite prestigioso che siamo onorati di accogliere a Bolsena nell’ambito degli incontri letterari che abbiamo deciso d’inserire in questa edizione del festival – afferma l’assessore comunale alla cultura Raffaella Bruti -. Approfondiremo la conoscenza di uno dei periodi storici più belli e complessi della storia americana contemporanea. Insieme al sindaco Paolo Dottarelli porgeremo a Veltroni i saluti istituzionali a nome di tutta la comunità e ringrazieremo Roberta Mezzabarba che sarà presente nella veste di intervistatrice”.

Ex direttore dell’“Unità”, vicepresidente del Consiglio, sindaco di Roma, segretario del Partito democratico e candidato premier alle elezioni politiche del 2008, oggi affermato regista e scrittore, Veltroni nelle 144 pagine dell’opera ci porta a conoscere le vicende di John e Robert Kennedy narrate a un ragazzino, Giovanni, attraverso le pagine del diario della nonna. In una sorta di caccia al tesoro, ritroverà il vecchio diario dove la nonna custodiva sogni, speranze e preoccupazioni dei lontani anni Sessanta in un’America che si preparava alla rinascita sotto la guida di un giovane e rivoluzionario presidente. Diretto dal maestro Francesco Traversi, il festival BolsenArte Winter è organizzato e promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena, in collaborazione con l’associazione Visit Bolsena ed è finanziato dalla Regione Lazio - Reti di Impresa tra Attività Economiche (DGR n. 68 del 22/02/2022).