"W lo sport". L'Alternativa risponde alla nota del PD

Castiglione della Pescaia: «Che Castiglione fosse un Comune a valenza sportiva (grazie a Farnetani) - scrivono Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone per il gruppo L'Alternativa - lo sapevamo ma che si praticasse anche "l’arrampicata sugli specchi" lo abbiamo appreso ieri. Il PD locale dovrebbe, a nostro modesto parere, interrogarsi su altre questioni, sul perché ha perso più di 1.000 voti alle ultime Comunali e perché ne ha persi più di 700 alle politiche. Non deve dimenticare il Segretario Pd che a Grosseto, quando l’attuale Amministrazione di centrodestra ha aumentato le tariffe per la spazzatura, il PD è insorto su tutti i giornali ed in Consiglio Comunale perché non c’era stata attenzione per le fasce più deboli e per i disagiati. Esattamente un mese dopo il Consiglio Comunale Sindaco Nappi, ad appoggio PD, che vanta ben 4 esponenti in giunta, aumenta le tariffe per lo smaltimento rifiuti e il PD non manifesta “orrore”.



Il Comune di Castiglione avanza dai cittadini morosi € 550.000 circa che salgono a € 1.550.000 se applicate le sanzioni. Non c’entra nulla il modello educativo e non stiamo a ripeterci sullo sperpero di denaro pubblico che attua questa Amministrazione, ma l’esigere queste somme è chiaramente un modo di far cassa e un'ulteriore mazzata all’economia dei cittadini già vessati a livello nazionale e locale. La segreteria dovrebbe a nostro avviso tacere, farsi delle domande e magari darsi qualche risposta!»