Voucher per la frequenza ai nidi privati accreditati

Il Comune di Scarlino ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei voucher destinati alle famiglie con bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi iscritti e frequentanti i servizi per la prima infanzia privati autorizzati e accreditati presenti sul territorio comunale.

Scarlino: Il provvedimento, approvato con deliberazione di giunta n.103 del 26 agosto 2025, rientra tra le misure previste per garantire i livelli essenziali delle prestazioni nei servizi educativi, e ha l’obiettivo di favorire l’accesso dei più piccoli ai nidi attraverso un sostegno economico alle famiglie.

Il contributo sarà erogato in forma di voucher, che andrà a coprire la differenza tra il bonus nidi riconosciuto dall’Inps e la retta del servizio, fino a un massimo di 228 euro mensili per bambino. L’importo sarà riparametrato in base alle effettive spese sostenute, su un costo massimo di retta pari a 450 euro. Il beneficio sarà valido per l’anno educativo 2025-2026, con esclusione del mese di agosto.

Le domande devono essere presentate entro mercoledì 12 novembre 2025, consegnando la documentazione all’ufficio Protocollo del Comune oppure inviandola tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunediscarlino.protocollo@legalmail.it. Il modulo da compilare e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.scarlino.gr.it, nella sezione dedicata ai nidi.

Per chiarimenti e supporto nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi educativi del Comune di Scarlino contattando la referente Carla Brunese al numero 0566 38529 o via mail all’indirizzo c.brunese@comune.scarlino.gr.it.