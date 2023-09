Voucher per i servizi di prima infanzia privati

Via alle domande per ricevere il sostegno economico rivolto alle famiglie con bimbi da 0 a 36 mesi iscritti ai nidi privati accreditati



Scarlino: L’Amministrazione comunale ha aderito alle misure nazionali volte all’aumento del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia. Nello specifico sono a disposizione i voucher per le famiglie con bambini da 0 ai 36 mesi iscritti ai nidi privati accreditati. Sarà possibile inviare la propria domanda fino al 5 ottobre: il valore dei voucher, utili a sostenere le spese per la retta, è calcolato in base all’Isee della famiglia. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune (www.comune.scarlino.gr.it) alla sezione Nido.

«Si tratta di un’attenzione speciale che l’Amministrazione comunale vuole offrire ai suoi cittadini più piccoli – commenta l’assessore alla Pubblica istruzione e alle Politiche dell'infanzia Michele Bianchi –. L’adesione con la deliberazione di giunta n.124 del 18 agosto alle misure nazionali, previste dalla legge 232/2016 per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia ed introdotte a partire dal 2022, migliorerà l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, servizi fondamentali, tesi a favorire la crescita psico-fisica e la socializzazione del bambino nei primi tre anni di vita.

La cura e l'educazione nei primi anni di vita pongono le basi per un successivo apprendimento e rappresentano un investimento efficace nell’istruzione e nella formazione. Sostenere l’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia permette di conciliare vita familiare e vita professionale, favorendo l’inserimento o il re-inserimento nel posto di lavoro da parte di entrambi i genitori e promuovendo per tutti i bambini il diritto all’accesso ai servizi educativi, con particolare riguardo anche alla promozione delle pari opportunità».

Per informazioni contattare l’ufficio Servizi educativi del Comune di Scarlino, Carla Brunese 0566 38529, mail: c.brunese@comune.scarlino.gr.it.