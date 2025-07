Volontariato, il sindaco accoglie il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana in visita ufficiale

Orbetello: Questa mattina il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha portato i saluti dell'amministrazione e della cittadinanza al presidente della Croce Rossa Italiana, il dottor Rosario Maria Gianluca Valastro, in visita ufficiale nella cittadina lagunare.

L'incontro è avvenuto nella sede del comitato locale della Croce Rossa al quale il sindaco, intervenuto su invito del presidente Michele Casalini, è stato accompagnato dall'assessore alla cultura, turismo e commercio, Maddalena Ottali, e dal comandante della Polizia Municipale, il dottor Carlo Poggioli. Il presidente Valastro è arrivato accompagnato dal presidente regionale Cri Lorenzo Andreoni e, in platea, erano inoltre presenti tutte le autorità militari locali, il presidente del Rotary Club Orbetello- Costa d'argento, Fernando Andreini, e il dottor Marco Nieto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Da parte sua il presidente della Cri – comitato Orbetello/Costa d'Argento ha ringraziato l'amministrazione comunale per i tanti progetti che l'Ente e l'associazione portano avanti insieme: «Prima fra tutte – ha ricordato il presidente – la fondamentale attività di prevenzione e sicurezza sulle spiagge, ma ci sono molti altri progetti per i quali l'amministrazione non fa mancare il proprio sostegno e contributo. Da parte nostra siamo sempre disponibili e orgogliosi di fare la nostra parte per rispondere ai bisogni della comunità».

Il sindaco ha ringraziato la Croce Rossa e tutti i volontari per il lavoro che profondono sul territorio: «Con il presidente Casalini – ha sottolineato – lavoriamo da anni in estrema sintonia e con profondo rispetto. Dobbiamo ringraziare la Croce Rossa locale per la capillare presenza, per l'impegno nel sociale e per i progetti che porta avanti insieme all'amministrazione comunale. I volontari sono un bene prezioso di ogni comunità locale e il nostro comitato Cri è senz'altro un fulgido esempio di attivismo e altruismo. Abbiamo affidato loro dei locali comunali e li ringraziamo del fatto che hanno saputo valorizzarli attraverso il volontariato/vacanze, un'attività che accresce la presenza di volontari sul territorio ed è anche un veicolo di promozione turistica».

Le conclusioni sono state lasciate al presidente Valastro, il quale ha ringraziato l'amministrazione per la fiducia e il sostegno accordato alla Croce Rossa Orbetello/Costa d'argento ed elogiato i volontari della Cri e tutto il comitato locale: «Per essere sempre – ha sottolineato – imparziali, indipendenti, ma anche orgogliosamente ausiliari delle Istituzioni: le braccia, gli occhi e l'anima dell'associazione sul territorio, che ne conosce le esigenze e si impegna per soddisfarle, ottenendo la fiducia di cittadini e rappresentanti istituzionali».