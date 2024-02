Volley: Uscite le date dei quarti di finale under 14 e delle finali valide dal 9° al 16° posto

Grosseto: Sono uscite le date dei quarti di finale under 14 e delle finali valide dal 9° al 16° posto per la Under 16 della Pallavolo Grosseto. Entrambe le partite si svolgeranno al Palazzetto Atleti Azzurri d’italia. Il Team Under 14 Luca Consani Grosseto giocherà sabato 3 alle ore 16.15 contro il fortissimo Bellaria Blu Cappuccini di Pontedera mentre l’under 16 Giorgio Peri giocherà alle ore 19.00 contro la Folgore San Miniato.