Volley: Ultima gara del girone di andata per la Luca Consani serie B2

Grosseto: Sabato 14 Gennaio ore 21,00 (Palazzetto Azzurri) andrà in scena l’ultima gara del girone di andata per la Luca Consani serie B2. A scendere in terra maremmana sarà il VBC Viterbo, squadra che staziona a metà classifica con 18 punti contro i 10 delle grossetane.

Le parole del Capitano Laura Santerini: “Siamo motivate e anche un po’ arrabbiate, questo perché la vittoria esterna contro Pian di Sco’ è passata tra gli addetti ai lavori come un punto perso, non è così nella maniera più assoluta. Siamo riuscite a fare quadrato nonostante le grosse problematiche di organico che oramai da settimane stiamo affrontando, siamo state ad un passo dal risultato pieno e siamo state bravissime a recuperare un match che sembrava perso. Viterbo potrebbe essere l’occasione per uscire dalla zona rossa, per questo ci aspettiamo il sostegno tu tutti i nostri tifosi che potrebbero darci quello spunto in più per ottenere un risultato importante. Spero di vedere un Palazzetto gremito questo Sabato”.