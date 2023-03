Sport Volley, sesta sconfitta per la Real Azzurra 6 marzo 2023

Redazione Acquapendente: Sesta sconfitta su altrettante gare per la Real Azzurra nel Campionato femminile pallavolo Seconda Divisione organizzato dal Comitato Fipav di Viterbo. Le ragazze allenate da Alessandro Bedini ed accompagnate dalla Dirigente Federica Marini (Carolina Bigini, Gaia Brenci, Giulia Dominici, Sara Giamberardino, Jamina Lorenz, Teresa Montanucci, Giorgia Nardini, Rosa Palumbo, Sara Pelosi, Elena Rocchigiani, Eleonora Rossi, Giorgia Sbarrini, Greta Zampilli) vengono sconfitte per 3-0 (25-6/25-8/25-7) presso il Palasport di Tolfa dalla locale formazione della Fix2goCv Volley Accademy allenata da Pierluigi Crocca accompagnato dal Dirigente Gennaro Boriello (Selenia Amato, Valentina Amodeo, Federica Castellucci, Laura Cipolloni, Marta Coccia, Francesca Della Rosa, Alessandra De Martis, Rita Lisi, Daniela Martini, Maria Rosa Nirta, Valentina Nisi, Elisa Pica, Sara Sbaraglia, Martina Spuri, Patrizia Taschini, Valeria Tinti. Gara arbitrata da Alessandro Esperito coadiuvato dal segnapunti Aldo Scenna.



