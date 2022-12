Volley, sancita collaborazione importante il Gruppo Brandini

presidente Tinacci: "Grazie al lavoro del nostro staff commerciale, è stata sancita una collaborazione molto importante tra la nostra Società e il Gruppo Brandini di Firenze".

Grosseto: Il Gruppo Brandini auto con 16 sedi in Toscana inizia la propria storia nel 1917, anno in cui Cesare Brandini apre la sua prima sede a Firenze. Brandini, oltre ad essere in continua evoluzione da oltre 100 anni, rinnova continuamente la propria offerta, affianca alla vendita delle auto anche altri servizi come l’officina, il noleggio a lungo termine e i prodotti per le aziende. Il Gruppo, alla continua ricerca nel campo dell’innovazione digitale, mantiene la soddisfazione del cliente al centro di ogni suo progetto e continua ad investire sulla formazione dei propri oltre 400 collaboratori, vero motore dell’Azienda!

"La sponsorizzazione, per questa stagione, oltre a riguardare interventi importanti di pubblicità statica all’interno del Palazzetto Azzurri d’Italia, prevede anche la denominazione del nostro Team under 12 “BRANDINI GROSSETO” che affronterà il Campionato federale a partire dalla metà del mese di Gennaio. Grande soddisfazione per la firma del contratto è stata espressa dal Presidente Tinacci: “Ringrazio di cuore il Gruppo Brandini che ci ha scelto qui su Grosseto come veicolo di promozione della propria attività! Questo per la nostra Società, oltre a gratificarci ed onorarci, è un passo importante per una futura collaborazione che ci vedrà impegnati da qui e i prossimi 3 anni nell’ampliamento del nostro progetto sportivo giovanile e non solo".