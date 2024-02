Volley. Quarti di Finale: Luca Consani Grosseto 3 -Bellaria Cappuccini blu Pontedera 0

Grosseto: Altra bellissima prestazione delle ragazze guidate da Rossano Rossi che, con l'ennesimo 3 a 0 liquidano la pratica Bellaria approdando alla semifinale del Torneo U14. Un triplice 25/18 frutto di una gara attenta, solida in ricezione e in difesa e con una buona battuta che ha messo sempre pressione alle ospiti. Forse, se vogliamo, unico appunto qualche errore di troppo in attacco, ma tutto sommato una buona gara contro una squadra con delle buone individualità.



Mister Rossi ha tenuto a riposo il centrale Giulia Ghita, recuperata da un infortunio alla caviglia, Guidoni è stata utilizzata come schiacciatore dando equilibrio al gioco, Mangani e Fanteria hanno disputato una gara attenta sia a muro che in attacco, Peotta ancora in crescita, Balestri ha "randellato" come al suo solito, Pieraccini si è alternata con Guidoni. Da sottolineare la buona prova in regia di Matilde Marini con una partita gestita veramente bene dal punto di vista tattico, variando molto il gioco con belle combinazioni; fa piacere anche sottolineare l’ottima prestazione di Ginevra Consani che schierata come unico libero ha tenuto botta per tutto l'incontro continuando il suo percorso di crescita. Mister Rossi ringrazia le ragazze e si complimenta per come hanno gestito la partita senza mai abbassare il ritmo ma con la testa è già alla trasferta di Sabato dove, per il turno di semifinale, giocheremo a Rosignano con in palio finale e accesso alla fase regionale.

Che dire, facciamo i complimenti a Tecnico e ragazze per come stanno conducendo il Campionato con risultati di valore assoluto e ora come si dice in questi casi.... " Tutti a Rosignano".