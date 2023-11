Sport Volley Massa Marittima Asd presenta le squadre per la stagione agonistica 2023/24 20 novembre 2023

Massa Marittima: Sabato scorso si è tenuta la presentazione delle squadre della Volley Massa Marittima Asd presso la Tensostruttura di Parco di Poggio.

La società per la corrente stagione ha 88 tesserati divisi in 6 gruppi di allenamento: Volley S3 White con bambine dai 5 ai 7 anni allenate da Ilaria Pii e Chiara Monteleone

Volley S3 1° e 2° livello con bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni allenati da Fazio Sandra e Fabrizio Santini

Gruppo U13 femminile Fipav allenate da Alessandra Ferrari

Gruppo U14 femminile Uisp allenate da Sandra Fazio

Gruppo U16 femminile Uisp allenate da Sandro Lecci e Ilaria Pii

Gruppo U18/3° Divisione Fipav allenate da Ulianov Benassi

Gruppo dei Veterani La società ha festeggiato la crescita costante dei suoi tesserati nei primi tre anni di attività e l’atmosfera all’impianto di Poggio era particolarmente emozionante, vista la partecipazione numerosa sia sugli spalti che in campo con le squadre che hanno fatto il loro ingresso una alla volta. Ogni atleta è stata annunciata dal presentatore della serata per raggiungere il proprio allenatore sul campo di gioco. Sono stati ringraziati gli sponsor ed è stata presentata la nuova organizzazione dell’associazione: Paolo Tusoni è il nuovo Presidente e Catia Baldinacci la sua Vice. Dopo le foto di rito tutti a festeggiare con un aperitivo a buffet preparato dalle famiglie dei tesserati. In questa occasione è emerso lo spirito di partecipazione e la voglia di contribuire da parte di tutti che è alla base del progetto societario; gli obiettivi futuri sono quelli di aumentare il numero dei tesserati, migliorarne la qualità tecnica e riuscire a partecipare a tutti campionati Federali. Questi risultati si potranno ottenere solo con la gestione di un impianto adeguato allo svolgimento delle attività FIPAV.

