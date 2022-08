Volley: la Pallavolo Grosseto sforna talenti

Soddisfazione per la società del presidente Tinacci.



Grosseto: La Pallavolo Grosseto non si ferma mai e sforna talenti. Matilda Marzocchi, approda a una delle società regina del volley giovanile in Italia: l’In Volley Piemonte. "Matilda, - dicono dalla società - classe 2008, 181 cm, inizia a giocare a Pallavolo nel Grosseto Volley per arrivare poco dopo nella nostra Società. La passata Stagione ha giocato nel Campionato di U16 e prima Divisione con il tecnico Spina e nella squadra U14 del Grosseto Volley guidata da Samantha Tommasini. La Società augura a Matilda un grandissimo in bocca a lupo per questa nuova esperienza, di sicuro il talento non gli manca".