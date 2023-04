Volley: Gaia Giovani (2009) convocata allo stage nazionale

Grosseto: Arrivata 30 minuti fa la convocazione per Gaia Giovani (2009) allo Stage di qualificazione nazionale che si svolgerà a Milano al centro Pavesi dal 30 di Aprile al 2 Maggio.

"Convocate su segnalazione del Direttore Tecnico Prof. Marco Mencarelli ci sono 24 ragazze da tutta Italia e tra queste la nostra Gaia. Grande soddisfazione per la Società e per il nostro Tecnico Ilaria Colella. Un grosso in bocca al lupo a Gaia", termina la nota della società Pallavolo Grosseto.