Volley, finale Regionale UISP Toscana Under 16 domenica 18 maggio a Grosseto

Grosseto: Domenica 18 Maggio il Palazzetto Atleti Azzurri d'Italia accoglierà la Finale Regionale UISP Toscana Under 16, dove vedremo protagonista le squadre approdate a questo traguardo sportivo dopo una stagione ricca di emozioni e duro lavoro. Le squadre partecipanti saranno la ASD Volley Arno Montevarchi Benedetto Varchi (FI), la Polisportiva San Piero a Sieve (FI) ei nostri 2 Team, la Pallavolo Grosseto Nera e Rossa. La giornata avrà inizio la mattina alle ore 09.00 con la prima semifinale tra la Pallavolo Grosseto Nera e la Polisportiva San Piero a Sieve, a seguire poi la seconda semifinale tra la Pallavolo Grosseto Rossa e la Benedetto Varchi. Ci sarà poi la pausa pranzo, momento in cui gli atleti potranno rilassarsi e passare del tempo lontano dal rettangolo di gioco presso la struttura adiacente al Palazzetto. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 riprenderanno le gare. Si comincerà con la Finale per il terzo e quarto posto, dopodiché le squadre vincenti della mattina disputeranno la Finale per il primo e secondo posto. Durante gli incontri con la Società Pallavolo Grosseto distribuirà acqua e succhi di frutta a tutte le squadre intervenute. Alle premiazioni saranno presenti i vertici di UISP Toscana e Uisp Grosseto Vi aspettiamo sugli spalti per fare il tifo alle squadre partecipanti. foto di repertorio Seguici



