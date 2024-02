Volley femminile: La Prima Divisione fa 13 su 13: battuto anche Pontedera

Grosseto: Arriva la tredicesima vittoria consecutiva per le ragazze della Prima Divisione dell’Invicta Volleyball Grosseto, la prima ad inaugurare il girone di ritorno, mantenendo ben saldo il primato in classifica a 37 punti.



L’avversario di turno era la buona formazione dell’Ambra Cavallini Pontedera. Un 3 a 0 (25-12,25-23,25-13) frutto di una partita giocata ad altissimo livello da parte delle invictagirls che nel primo e nel terzo set mettono in mostra tutto il loro repertorio aggredendo fin da subito l’avversario. Secondo set c’é una reazione d’orgoglio delle padrone di casa complice anche qualche errore di troppo in battuta ma le grossetane sono più ciniche nel chiudere il parziale.

“Siamo davvero contenti, oggi abbiamo giocato ad un livello superiore” - commentano i mister Stefano Spina e Andrea Chiappelli nel post partita. - Vincere stasera non era affatto scontato ma le ragazze hanno interpretato in maniera perfetta la gara; solidi a livello difensivo ma soprattutto concreti in fase attacco. Quando riusciamo a giocare così il nostro sistema-attacco é davvero imprevedibile e di conseguenza difficile da contrastare. Con la vittoria al tie-break di Torretta seconda classificata acquisiamo un ulteriore punto di vantaggio su di loro, passando così a 7 punti di distacco. Stiamo crescendo allenamento dopo allenamento, ora la testa va inevitabilmente ai prossimi impegni sia con l’Under 18 che in Prima Divisione, abbiamo un mese di febbraio ricco di appuntamenti cruciali per la stagione".

Infatti, le maremmane affronteranno mercoledì il Bellaria Pontedera negli ottavi di finale in Under 18 e sabato il Volley Ponsacco in trasferta nel campionato di prima divisione.

La Rosa: Sara Alfieri, Margherita Andreini, Giovanna Ambrosecchio, Carlotta Bosi, Sofia Coratti (L2), Linda Giorgi, Noemi Goracci, Nicole Innocenzi (L1), Lara Pettorali, Matilde Petrucci, Valentina Rolando, Veronica Rolando (K), Marica Saviello.