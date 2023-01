Volley, campionato U14 quarti di finale Deep Chic Grosseto va in finale

Battute le pari età del Tomei Livorno per 3-0

Grosseto: Bellissima vittoria delle ragazze di Ilaria Colella che vale il passaggio alle semifinali del torneo territoriale. Una vittoria contrastata fino all’ultimo da avversarie che hanno onorato la partita con una grande prova, prestazione che da’ ancora più valore al nostro successo.

Ecco Coach Colella a fine partita:” Avevo studiato le nostre avversarie e sapevo di incontrare una buona formazione con due bande che chiudono veramente bene. Noi molto bene a tratti intervallati dai soliti momenti di pausa, come nel secondo set dove permettiamo al Tomei di portarsi a 24 mentre noi rimaniamo a 19. Ma il volley è strano e i set finiscono quando l’arbitro fischia l’ultima palla. A questo punto le mie bimbe decidono di non sbagliare più niente, riacciuffano un set in pratica già perso e lo chiudono a 27 per noi. Qui mi hanno veramente “scioccata”. Nel complesso sono molto contenta, in questa settimana cercheremo di limare quelle piccole assenze di gioco per arrivare alla semifinale senza sbavature”. Non ci aspetta altro che attendere Sabato 28 al PalAzzurri la sfida contro una formazione da prendere con le molle: quel Dream volley Pisa che ci ha battuto in un recente torneo, sfida da cui il nostro Coach ha però registrato un sacco di spunti per come preparare la partita….

le Convocate: Giulia Angeli, Clara Balestri, Emma Boccini, Odessa Di Rienzo, Gaia Giovani, Noemi Goracci, Sofia Guidoni, Matilde Marini, Giulia Muzzi,Camilla Peri, Chiara Priori, Emma Rossi .SB