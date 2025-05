Voler Bene all’Italia 2025. Dal 29 al 4 giugno viaggio nell’Italia green dei Piccoli Comuni con un tour di sette tappe nella Penisola

Giovedì 29 maggio ad Arcidosso – Montelaterone (GR): La tappa toscana aprirà la prima giornata della storica manifestazione di Legambiente. Oltre a un incontro pubblico, seguirà la visita al Polo Museale e alla Cooperativa di Comunità "Il Borgo"

Arcidosso: Torna l’appuntamento con Voler bene all’Italia, la storica campagna di Legambiente dedicata ai piccoli comuni e promossa con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, UNCEM e della Fondazione Symbola. Quest’anno dal 29 maggio al 4 giugno, prenderà il via un tour nazionale di sette tappe per raccontare storie ed esempi di piccoli borghi e realtà che puntano sempre più su transizione ecologica e sostenibilità ambientale.

Si inizierà giovedì 29 maggio a Lacedonia (AV) e Arcidosso-Montelaterone (GR), per proseguire venerdì 30 a San Gemini (TR), sabato 31 a Pomaretto (TO), domenica 1° giugno a Roccamorice-Caramanico (PE), lunedì 2 a Rignano Garganico-Monte Sant’Angelo (FG) e concludersi mercoledì 4 a San Sostene (CZ). Un percorso alla scoperta di iniziative replicabili, che offrono una bussola green per il futuro dei piccoli comuni italiani.

La tappa in Toscana aprirà la prima giornata del tour di Voler bene all’Italia. Si inizierà con un incontro pubblico alle ore 10.00 al Polo Museale di Arcidosso, durante il quale sarà consegnato il riconoscimento alla Cooperativa di Comunità "Il Borgo" per il suo impegno nella transizione ecologica e nella rigenerazione territoriale. A seguire la visita guidata al Polo Museale, per poi andare al borgo di Montelaterone (GR), visitare la Cooperativa di Comunità “Il Borgo”, dove saperi contadini, pratiche sostenibili e relazioni umane costruiscono un modello innovativo di agricoltura sociale e rigenerativa.

PROGRAMMA COMPLETO

Ore 10.00 | Polo Museale di Arcidosso (Fortezza Aldobrandesca)

Incontro pubblico

Intervengono:

Iacopo Marini - Sindaco di Arcidosso

- Sindaco di Arcidosso Ugo Quattrini - Assessore alla Cultura, Comune di Arcidosso

- Assessore alla Cultura, Comune di Arcidosso Leonardo Marras - Assessore alle Attività Produttive, Regione Toscana

- Assessore alle Attività Produttive, Regione Toscana Stefania Cassani - Presidente Cooperativa di Comunità "Il Borgo"

- Presidente Cooperativa di Comunità "Il Borgo" Paolo Scaramuccia - Responsabile Politiche di Sviluppo Locale, Legacoop

- Responsabile Politiche di Sviluppo Locale, Legacoop Lorenzo Fazzi - Presidente Associazione Valorizzazione Castagna del Monte Amiata IGP

- Presidente Associazione Valorizzazione Castagna del Monte Amiata IGP Giorgio Zampetti - Direttore Generale Legambiente

- Direttore Generale Legambiente Angelo Gentili - Responsabile Agricoltura Legambiente

In occasione dell’incontro sarà consegnato il riconoscimento alla Cooperativa di Comunità "Il Borgo" per il suo impegno nella transizione ecologica e nella rigenerazione territoriale. Saranno presenti le classi seconde medie dell’Istituto Comprensivo “Vannini Lazzaretti”.

A seguire:

Visita guidata al Polo Museale

Trasferimento nel borgo di Montelaterone (GR)

Visita alla Cooperativa di Comunità “Il Borgo”, dove saperi contadini, pratiche sostenibili e relazioni umane costruiscono un modello innovativo di agricoltura sociale e rigenerativa

Arrivo del Bike Tour

Aperipranzo con prodotti del territorio

