“Vogliamo una città pulita” – premiazione in Sala consiliare dei volontari dell’associazione

Consegnate le targhe ai volontari di “Vogliamo una città pulita”: riconoscimento dall’Amministrazione comunale per un impegno esemplare

Follonica: L’Amministrazione comunale di Follonica ha consegnato una targa di riconoscimento ai volontari dell’associazione “Vogliamo una città pulita”, per l’infaticabile lavoro svolto a favore dell’ambiente e del decoro urbano. Il gruppo, attivo da diversi anni e guidato da Patrizia Bossini, è diventato ormai un punto di riferimento per la comunità follonichese.

“Con il sostegno del Comune e in collaborazione con Sei Toscana, i volontari hanno promosso e portato avanti numerose iniziative di pulizia in città, contribuendo in modo concreto a rendere Follonica più pulita, ordinata e vivibile per tutti”, spiega il sindaco Matteo Buoncristiani. “Per questo è importante riconoscere il valore di tale idea e dell’intero progetto, diffondendo anche i dati del bilancio dell’attività”.

I numeri. Dal mese di ottobre a oggi, il gruppo ha svolto:

• 46 giornate di pulizia urbana

• 450 sacchi di rifiuti raccolti, pari a circa 3.600 chili

• 1.960 bottiglie di vetro raccolte e destinate al riciclo

• Numerosi rifiuti ingombranti rimossi, tra cui: pneumatici, elettrodomestici, materassi, bombole del gas, cerchioni, valigie, scheletri di biciclette e altri oggetti abbandonati

“Un impegno - continua Buoncristiani - che testimonia il valore del volontariato ambientale, capace di intervenire dove spesso l’inciviltà lascia segni evidenti. Con costanza e spirito civico, i volontari si sono presi cura di strade, parchi, parcheggi e spiagge cittadine, contribuendo in modo concreto al miglioramento del territorio”.

“Voglio ringraziare pubblicamente Patrizia Bossini – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’Ambiente Danilo Baietti – per aver dato vita a un gruppo che rappresenta una vera risorsa per Follonica. Il confronto tra l’associazione e l’Amministrazione è sempre stato costruttivo, continuo e basato sulla condivisione degli obiettivi. Il lavoro svolto è sotto gli occhi di tutti, ed è giusto riconoscerlo e valorizzarlo”.

Anche l’assessore al Verde pubblico Sandro Marrini ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: “Il gruppo di “Vogliamo una città pulita” ha a cuore la cura della città e lo dimostra con l’impegno quotidiano. Siamo pronti a organizzare anche in futuro nuove iniziative insieme, perché questa sinergia tra istituzioni e cittadini volontari è il modo migliore per prendersi cura del bene comune”.

Un esempio per tutta la città. I volontari di “Vogliamo una città pulita” non solo ripuliscono, ma sensibilizzano e danno il buon esempio, dimostrando che anche piccoli gesti, se condivisi, possono generare grandi cambiamenti. Il loro operato è oggi riconosciuto come un modello di partecipazione attiva e responsabilità civica.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a rispettare l’ambiente e a unirsi alle prossime attività dell’associazione. Per informazioni e adesioni: Patrizia Bossini 328 483 9081